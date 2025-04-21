Эти седаны выглядят на все два миллиона, но стоят как Granta на распродаже

3:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский авторынок застыл в ожидании: спрос падает, цены пугают, а дилеры изо всех сил пытаются заманить покупателя. Но даже в такой ситуации есть сюрпризы. Пока все уверены, что дешевле Lada Granta ничего не найти, некоторые иномарки уже продаются по сопоставимой цене — или даже дешевле.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

1. Kaiyi E5 — турбомотор и люк за 1,05 млн руб.

Этот седан на базе Chery Arrizo удивляет оснащением: 1,5-литровый двигатель на 147 л. с., "механика" или вариатор, климат-контроль, подушки безопасности, "круиз", задняя камера, парктроники, кожаный салон и даже люк. Без скидок цена — 1,49 млн руб., но при трейд-ин, кредите и каско она падает до 1,05 млн. В апреле машину можно было забрать и за 1,35 млн — без всяких условий. Недаром в салонах говорят: "Разбирают очень быстро".

2. Changan Alsvin — старт-стоп и "робот" за 1,4 млн руб.

На сайте Changan базовая версия 2023 года стоит от 1,4 млн с учетом акций. Модель 2024-го — от 1,6 млн. В салоне "Квазар" предложили фиксированную цену в 1 579 900 руб. без дополнительных условий, но намекнули: "Можем еще уступить, главное — приходите". В комплекте — 1,5-литровый мотор на 98 л. с., "робот", легкосплавные диски, мультируль, ABS, ESP и система "старт-стоп".

3. Evolute i-PRO — электрокар с запасом хода 433 км

Обычно такие машины недешевы: базовая цена — 2,56 млн руб. Но с акциями, кредитом и трейд-ином его реально взять за 1 382 480 руб. Электромотор на 150 л. с. разгоняет машину до 100 км/ч за 9,5 сек., в комплекте — зарядная станция. Оснащение включает мультимедиа с 8-дюймовым экраном, "климат", электронных помощников и даже опцию автономного обогрева.

4. BAIC U5 Plus — механика и камера заднего вида за 1,385 млн

В "Рольфе" можно найти седан 2023 года за 1,705 млн без скидок. При сдаче авто по трейд-ин и оформлении кредита цена падает до 1,385 млн. За эту сумму — 105-сильный мотор, кондиционер, мультируль, камера и базовый набор систем безопасности.

5. Livan S6 Pro — редкий "китаец" по цене Granta

Не самая популярная модель, но с богатым оснащением: 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л. с., "робот", гарантия 5 лет и корни от Geely Emgrand GL. Цена с учётом скидок — от 1,654 млн.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название "Лада Калина", выпускаемых с 2011 г.

