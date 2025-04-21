Не танк, но почти: какие ГОСТы делают пожарную машину грозой любого ЧП

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Пожарные машины в России — это не просто автомобили, а строго регламентированная техника, созданная по ГОСТу. Здесь всё имеет значение: от высоты подножек до производительности насосов. В отличие от США, где каждая часть может заказывать себе пожарный автомобиль по вкусу, у нас даже цвет корпуса не оставляют на усмотрение заказчика.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Универсалы и спецназ среди машин

Все пожарные автомобили делятся на целевые и общего назначения. Первые созданы для узких задач: тушение пеной, порошком, газом, использование на аэродромах. Вторые — универсальные бойцы: автоцистерны с лестницей, машины первой помощи, аварийно-спасательные комплексы. В зависимости от задач и условий, машины делятся по массе (легкие, средние, тяжелые) и типу привода — от городских до вездеходов для леса и бездорожья.

Секреты боковых отсеков

Пожарный автомобиль — это склад техники на колесах. В боковых отсеках, расположенных строго по инструкции, хранятся десятки инструментов: от топора и багра до механических и электрических резаков, домкратов и автогенных установок. Всё рассортировано по функциям и частоте применения. Набор всегда дополняют лестницы, подъемные системы и маты.

Без защиты — ни шагу

Экипаж выезжает на вызов уже в полной амуниции: каски, респираторы, перчатки и баллоны со сжатым воздухом — стандарт. Внутри машины даже сиденья оборудованы фиксаторами для баллонов, ведь экипировка может весить до 20 кг.

Вода, пена и давление

Автоцистерны вмещают от 2 до 5 кубометров воды или пенообразователя. Насосы обязаны выдавать не менее 40 л/сек. Рукава делятся на три типа:

Всасывающие — для забора воды из источников;

Напорно-всасывающие — для подачи жидкости под давлением;

Напорные — скрученные "улитки" для основной работы с огнем.

Особая роль у пожарных стволов. Ручные модели действуют на расстоянии до 5 метров. А вот лафетные, закрепленные на крыше, могут работать с мощным напором, управляться дистанционно и охватывать зону в 360°.

Износостойкие бойцы

Пожарные автомобили рассчитаны на 10 лет службы, при этом они должны выдерживать по шесть часов непрерывной работы — ни секунды на отдых, когда на кону чья-то жизнь.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ.

