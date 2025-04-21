Фары не те, резина не та, пассажиры шумные — как случайно попасть в список подозреваемых ГАИ

Иногда кажется, что остановка сотрудником ДПС — случайность. Но автоюрист с 20-летним стажем в разговоре с порталом njcar. ru перечислил 15 причин, по которым инспекторы действительно чаще всего обращают внимание на водителей.
Если машина покрыта пылью, особенно в сухую погоду, это сразу настораживает инспектора. Заставить остановиться может и плохо читаемый номер, и мутные стекла, и грязные фары — всё это мешает распознаванию и снижает безопасность. То же касается заметных повреждений: трещина на лобовом стекле, смятый бампер или висящий номер — тревожные признаки.
Громкий выхлоп, грохот из-под капота или сильный дым из трубы — сигнал возможной неисправности. А значит, повод остановить и проверить документы.
Выключенный ближний свет в дневное время без ДХО, неработающие фары или "самодельный" ксенон/LED в обычной оптике вызывают интерес: такие изменения часто запрещены и могут ослеплять других участников движения.
Фаркоп, большой спойлер, нестандартные колеса, изношенная резина или зимние покрышки летом — всё это может стать основанием для остановки. Так же, как и перевозка груза с открытым багажником или "вылезающими" из салона предметами.
Медленная езда, частая смена полос, движения по зигзагу или агрессивный стиль вождения могут сигнализировать об усталости или алкогольном опьянении. Инспектор обязательно отреагирует.
Громкая музыка, шумные пассажиры, водитель в тёмных очках при пасмурной погоде — всё это может вызвать подозрение, что водитель не трезв. В таких случаях проверка почти неизбежна.
Разбитое лобовое стекло или чрезмерная тонировка — финальные пункты в списке триггеров для остановки. Иногда инспекторы просто проверяют, не было ли ДТП.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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