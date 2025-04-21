Фары не те, резина не та, пассажиры шумные — как случайно попасть в список подозреваемых ГАИ

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда кажется, что остановка сотрудником ДПС — случайность. Но автоюрист с 20-летним стажем в разговоре с порталом njcar. ru перечислил 15 причин, по которым инспекторы действительно чаще всего обращают внимание на водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомоибль ДПС

1. Грязь и внешний вид

Если машина покрыта пылью, особенно в сухую погоду, это сразу настораживает инспектора. Заставить остановиться может и плохо читаемый номер, и мутные стекла, и грязные фары — всё это мешает распознаванию и снижает безопасность. То же касается заметных повреждений: трещина на лобовом стекле, смятый бампер или висящий номер — тревожные признаки.

2. Подозрительный технический "саунд"

Громкий выхлоп, грохот из-под капота или сильный дым из трубы — сигнал возможной неисправности. А значит, повод остановить и проверить документы.

3. Неправильный свет

Выключенный ближний свет в дневное время без ДХО, неработающие фары или "самодельный" ксенон/LED в обычной оптике вызывают интерес: такие изменения часто запрещены и могут ослеплять других участников движения.

4. Внешние "модернизации" и нештатные детали

Фаркоп, большой спойлер, нестандартные колеса, изношенная резина или зимние покрышки летом — всё это может стать основанием для остановки. Так же, как и перевозка груза с открытым багажником или "вылезающими" из салона предметами.

5. Поведение на дороге

Медленная езда, частая смена полос, движения по зигзагу или агрессивный стиль вождения могут сигнализировать об усталости или алкогольном опьянении. Инспектор обязательно отреагирует.

6. Салон и атмосфера внутри авто

Громкая музыка, шумные пассажиры, водитель в тёмных очках при пасмурной погоде — всё это может вызвать подозрение, что водитель не трезв. В таких случаях проверка почти неизбежна.

7. Стекло и тонировка

Разбитое лобовое стекло или чрезмерная тонировка — финальные пункты в списке триггеров для остановки. Иногда инспекторы просто проверяют, не было ли ДТП.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

