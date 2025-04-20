Когда дорога подводит: молчаливые ловушки сужений и как их избежать

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Участки, где проезжая часть сужается, регулярно становятся причиной дорожных конфликтов. Поток машин замедляется, манёвры усложняются — и водители не всегда понимают, кто должен уступить. Особенно если знаков нет или их просто не заметили.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Что говорят знаки

Предупреждающие знаки 1.20.1, 1.20.2 и 1.20.3 устанавливаются заранее и подсказывают, с какой стороны исчезнет полоса. В черте города их ставят за 50-100 метров до сужения, за городом — за 150-300 метров. Непосредственно перед участком могут стоять знаки 5.15.5 и 5.15.6 — они подсказывают, где заканчивается полоса и куда следует перестроиться. Иногда дополнительно используется знак 1.19 — он указывает направление движения.

Кто уступает

Если одна из полос заканчивается, её водитель обязан уступить тем, кто едет по соседней полосе прямо. Например, если пропадает правая полоса — тот, кто едет справа, должен уступить левому ряду. Главное — перестраиваться заранее, не в последний момент, и с включённым поворотником.

В условиях плотного движения водители часто сами регулируют поток: пропускают по одной машине из каждой полосы. Это не норма ПДД, но такая схема позволяет избежать заторов и аварий.

А если знаков нет

Бывает, что разметку стерли, знаки снесли, а дорога после ремонта осталась уже. В таких ситуациях действует универсальное правило: уступает тот, у кого помеха справа. Это значит, что водитель слева должен пропустить едущего справа. Конечно, в любых условиях важно соблюдать осторожность — особенно при плохой видимости.

Что грозит нарушителю

За неправильное перестроение на сужающемся участке грозит штраф — 500 рублей. Однако его выписывают нечасто, особенно если не произошло ДТП. Но стоит помнить: ошибка может обойтись куда дороже, если закончится аварией.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

