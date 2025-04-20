Пятачок под окнами теперь в чёрном списке: какие места внезапно стали запретными для парковки

Автовладельцев хотят строже наказывать за парковку на тротуарах. Законопроект, предложенный депутатами ЛДПР, предусматривает увеличение штрафа в три раза: до 3 тысяч рублей в регионах и до 5 тысяч — в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам Леонида Слуцкого, инициатора проекта, люди массово жалуются: машины заполонили тротуары, подъезды и даже детские площадки. Пешеходам, особенно родителям с колясками и пожилым людям, просто не пройти. А сегодняшние штрафы, по мнению парламентариев, давно утратили эффективность.
"Владельцы дорогих авто могут позволить себе заплатить тысячу рублей, особенно если альтернатива — платить за стоянку в центре", — отмечает Слуцкий.
Проектом также предусмотрено введение отдельного наказания за повторные нарушения: до 5 тысяч рублей в регионах и до 7,5 тысяч в столицах.
Автоэксперты называют инициативу спорной. Григорий Шухман напоминает: в Москве наблюдается "системное уничтожение парковочных зон". Застройка уплотняется, вводятся ограничения, а концепция "дворов без машин" не сопровождается созданием новых стоянок.
"Водителей просто загоняют в угол. Им не остаётся выбора — приходится парковаться там, где можно", — говорит Шухман.
Пётр Шкуматов, в свою очередь, называет логику проекта странной: за езду по тротуару — штраф 2 тысячи, за стоянку — 3. Он считает, что формализм в определении "тротуара" тоже часто вводит в заблуждение.
Оба эксперта уверены: проблема не в низких штрафах, а в отсутствии инфраструктуры. До тех пор, пока не будет создано достаточно парковочных мест, любое ужесточение лишь вызовет раздражение. Вместо фискальных мер — больше разметки, столбиков и логичных решений.
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
Атмосферный мотор проще, живучее и не боится плохого топлива — в отличие от турбированных новинок.