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Tesla пошла ва-банк: Cybertruck становится дешевле, а спрос падает

3:58
Авто

Компания Tesla сделала важный шаг в своей стратегии продаж — снизила стоимость заднеприводной версии Cybertruck на $10 000. Теперь базовая комплектация стоит $72 235. Несмотря на приятную новость для потребителей, этот шаг вызвал смешанную реакцию среди аналитиков и инвесторов. Причины — в экономике модели, рыночной ситуации и неясной судьбе общей линейки Cybertruck.

Электромобиль Tesla Cybertruck
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электромобиль Tesla Cybertruck

Что предлагает базовая версия Cybertruck

Заднеприводный Cybertruck — это самая доступная версия в линейке. Он оснащён одним электромотором мощностью 315 л. с. и способен разгоняться до 60 миль в час (96 км/ч) за 6,5 секунды. Запас хода составляет до 362 миль (примерно 582 км) по стандарту EPA.

Однако по сравнению с полноприводными собратьями модель заметно упрощена:

  • Отсутствует электрическая крышка кузова, которая доступна в более дорогих комплектациях.

  • Нет адаптивной пневмоподвески, что ограничивает как грузоподъёмность, так и возможности при буксировке.

  • Меньшее общее число функций и менее продвинутые технические характеристики.

Снижение цен не только для "базы"

Ценовое послабление коснулось и других версий. Серия Foundation Series, а также демонстрационные экземпляры получили скидки вплоть до $11 990. Таким образом, Tesla пытается стимулировать спрос, который, судя по цифрам, оказался значительно ниже первоначальных ожиданий.

Однако эти машины, особенно демонстрационные и ранние версии, могут не подпадать под действие федерального налогового кредита в $7 500. Причины — либо превышение установленного ценового лимита, либо возраст автомобилей.

Производственные коррективы и спад интереса

На фоне нестабильного спроса Tesla пошла на сокращение производства Cybertruck на заводе в Остине, штат Техас. Часть сотрудников была переведена на сборочные линии Model Y, которая остаётся более популярной у потребителей. При этом и у Model Y наблюдается снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о тенденции замедления общего спроса на электромобили.

Инвесторы выражают сомнения

Финансовое сообщество отреагировало на ситуацию без особого оптимизма. Один из наиболее влиятельных инвесторов Tesla заявил, что снижение цен может привести к убыткам в размере до $10 000 на каждую проданную единицу Cybertruck, особенно если учитывать текущие затраты на производство при низком объёме выпуска.

Беспокойство вызывает и тот факт, что из более чем миллиона предзаказов на Cybertruck исполнено менее 5%. Это крайне низкий уровень конверсии, особенно для такого масштабного проекта, который рекламировался как революция в сегменте пикапов.

Конкуренция и перемены в потребительских предпочтениях

Tesla сталкивается не только с внутренними вызовами, но и с усилением внешней конкуренции. На рынок массово выходят пикапы от других брендов — от Rivian и Ford до GMC и Ram. При этом всё больше покупателей ориентируются на практичные, менее футуристичные модели, а сама форма Cybertruck с её угловатым дизайном вызывает полярные оценки.

Несмотря на громкое снижение цены, Tesla, похоже, борется с куда более глубинными проблемами: сложной экономикой новой модели, недостаточным спросом и логистическими трудностями. Впереди компанию ждёт сложная борьба за доверие потребителей и рентабельность флагманского продукта.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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