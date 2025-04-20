Фура на розетке: стартап, который позволит сделать любой тягач гибридом за 3 минуты

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Американский стартап Revoy предложил нестандартное и при этом весьма эффективное решение для перехода от традиционного дизельного транспорта к более экологичному будущему. Вместо того чтобы полностью переделывать существующие тягачи или разрабатывать новые электрические фуры с нуля, Revoy предлагает модульную систему, которая делает гибридом уже существующий грузовик — буквально за считанные минуты.

Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фура

Что это за модуль?

Идея Revoy заключается в использовании специального электрического трейлера, который устанавливается между кабиной тягача и основным прицепом. Этот промежуточный модуль содержит мощный аккумулятор и электродвигатели, обеспечивающие дополнительную тягу. Визуально он напоминает дополнительную ось с собственной системой привода и энергоснабжения.

Этот модуль, получивший название Revoy EV, может обеспечить до 400 километров пробега на одном заряде. Это серьёзный показатель, учитывая, что речь идёт не о легковом автомобиле, а о полноразмерных магистральных тягачах. Благодаря электрической тяге снижается нагрузка на дизельный двигатель, что, по заявлениям компании, позволяет снизить потребление топлива на 85% - а вместе с ним и выбросы вредных веществ в атмосферу.

Замена аккумулятора — за 3 минуты

Один из главных козырей Revoy — высокая операционная гибкость. Водителю не нужно ждать несколько часов для зарядки батарей. Вместо этого Revoy предлагает инфраструктуру станций по быстрой замене аккумуляторов, где батарея просто вынимается из трейлера и заменяется на свежую — и всё это занимает не больше 3 минут.

Это решение кардинально отличает проект от конкурентов, ведь одна из основных проблем электрических грузовиков — именно долгий простой при зарядке.

"Наша цель — не замена всего автопарка. Мы хотим дать автоперевозчикам инструмент, который позволит начать переход к низкоуглеродной логистике уже сегодня", — отмечает основатель Revoy, Дженсен Хаббард.

Для кого это решение?

Revoy ориентируется на компании с большими автопарками, которые не готовы инвестировать миллионы долларов в переход на полностью электрический транспорт, но хотят снизить издержки и подготовиться к ужесточению экологических стандартов. Их система может быть внедрена без модернизации существующих грузовиков и при этом уже сегодня экономить топливо и деньги.

Инвестиции в устойчивое будущее

Проект Revoy может стать переходным мостом между дизельной эпохой и полностью электрическим транспортом. Не требуя полной замены техники, он делает технологию доступной для массового рынка. В условиях, когда экологическое регулирование ужесточается, а цены на топливо нестабильны, гибридные решения кажутся всё более логичными.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

