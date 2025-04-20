Ловушка на дороге: три неожиданных нарушения, за которые можно лишиться прав

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Иногда даже незначительные нарушения правил дорожного движения могут привести к серьезным последствиям. Вот три случая, когда ГИБДД может лишить водительских прав за, казалось бы, безобидные проступки:​

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Управление автомобилем без номерного знака

Если в пути номерной знак вашего автомобиля случайно отвалился, и вы продолжаете движение без него, это считается нарушением. Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Превышение скорости на участке с временным ограничением

Дорожные службы иногда устанавливают временные знаки с ограничением скорости до 40 км/ч и забывают их убрать. Если вы превысите скорость на таком участке более чем на 60 км/ч, и это зафиксирует инспектор ГИБДД, вам грозит лишение прав на 4-6 месяцев по статье 12.9 КоАП РФ. Заезд на полосу встречного движения при повороте налево

При повороте налево в некоторых местах можно случайно заехать на полосу встречного движения. В таких случаях инспекторы ГИБДД могут выписать штраф и лишить водительских прав в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ

Будьте внимательны на дорогах, и не нарушайте ПДД!

Уточнения

Лову́шка — техническое приспособление для умерщвления или ловли кого-либо.

