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Не успел — плати больше: с 1 мая авто в России станут роскошью

1:59
Авто

На этой неделе водителям напомнили: с 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения коснутся всех автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, и даже официально представленных моделей. В сухом остатке — ценник на машины вырастет, и местами — ощутимо.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Утильсбор: схема усложняется, цена растёт

Новая формула расчёта утилизационного сбора выглядит так:
УС = УСед + (Рс — Сз) x 0,5

Что это значит:

  • УС — итоговая сумма утильсбора;

  • УСед — базовая ставка;

  • Рс — средняя рыночная стоимость авто по данным Минпромторга;

  • Сз — реальные затраты на покупку машины (подтверждаются документами).

Если не предоставить весь пакет бумаг (накладные, инвойсы, ДКП и т. д.), утильсбор пересчитают по максимальной ставке — а это может составить более 60% от стоимости авто.

"Серый" импорт почти сравняется с официальным

Основная цель изменений — убрать разницу в растаможке между машинами, ввезёнными напрямую и теми, что приходят через Киргизию или Беларусь. Эти схемы активно использовались для экономии, особенно коммерсантами. После 1 мая они станут невыгодными.

Физлицам бояться нечего (почти)

Если вы ввозите авто для личного пользования и:

  • объём двигателя до 3 литров,

  • не планируете перепродажу в течение года —

то для вас всё по-прежнему:

  • 3 400 ₽ - за новое авто,

  • 5 200 ₽ - за подержанное.

Когда начнут расти цены

Не сразу. Пока на складах есть старые машины, ценники не тронут. Но новые партии уже будут дороже — и "параллельные", и официальные. Рост составит 20-25%, говорят эксперты.

Если планируете покупку — лучше успеть до конца апреля.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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