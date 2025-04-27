Не успел — плати больше: с 1 мая авто в России станут роскошью

На этой неделе водителям напомнили: с 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения коснутся всех автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, и даже официально представленных моделей. В сухом остатке — ценник на машины вырастет, и местами — ощутимо.
Новая формула расчёта утилизационного сбора выглядит так:
УС = УСед + (Рс — Сз) x 0,5
Что это значит:
УС — итоговая сумма утильсбора;
УСед — базовая ставка;
Рс — средняя рыночная стоимость авто по данным Минпромторга;
Сз — реальные затраты на покупку машины (подтверждаются документами).
Если не предоставить весь пакет бумаг (накладные, инвойсы, ДКП и т. д.), утильсбор пересчитают по максимальной ставке — а это может составить более 60% от стоимости авто.
Основная цель изменений — убрать разницу в растаможке между машинами, ввезёнными напрямую и теми, что приходят через Киргизию или Беларусь. Эти схемы активно использовались для экономии, особенно коммерсантами. После 1 мая они станут невыгодными.
Если вы ввозите авто для личного пользования и:
объём двигателя до 3 литров,
не планируете перепродажу в течение года —
то для вас всё по-прежнему:
3 400 ₽ - за новое авто,
5 200 ₽ - за подержанное.
Не сразу. Пока на складах есть старые машины, ценники не тронут. Но новые партии уже будут дороже — и "параллельные", и официальные. Рост составит 20-25%, говорят эксперты.
Если планируете покупку — лучше успеть до конца апреля.
Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.