Заменить, а не отремонтировать: чем плохи машины с вариатором

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Современные автомобили всё чаще оснащают вариаторными трансмиссиями. Плавный разгон, никаких рывков, комфорт — звучит заманчиво. Но за внешней простотой скрывается масса нюансов. Автомеханик объяснил, почему вариатор не для всех, и кому с такой машиной лучше не связываться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Вариатор: что это и за что его любят

Вариатор — это разновидность автомата без привычных ступеней. Он обеспечивает:

плавную езду без толчков,

экономию топлива,

компактные размеры.

Производители охотно ставят его в легковушки, особенно в городские модели. А при правильной эксплуатации такие коробки спокойно проходят гарантийный срок — и даже больше.

Но есть нюанс… и он не один

Несмотря на плюсы, у вариатора много слабых мест:

Не любит нагрузок. Ни прицеп, ни буксировка, ни тяжёлый багаж — всё это путь к поломке.

Неремонтопригодность. При серьёзной поломке коробку проще заменить целиком, а это дорого.

Чувствительность к стилю езды. Резкие ускорения, обгоны, агрессия на трассе — враги вариатора.

Нужен прогрев. Первые 5-10 км — только спокойное движение, иначе износ ускорится.

Мощности много — толку мало

Да, вариатор тянет ровно. Но именно "ровно" — ключевое слово. Даже если двигатель бодрый, эта коробка не позволяет реализовать весь потенциал мотора, в отличие от классических "автоматов" или "роботов".

Кому точно не подойдёт машина с вариатором

Любителям динамичной езды

Тем, кто живёт за городом и часто буксирует

Водителям, которым важна мощность и управляемость

Тем, кто не готов тратить крупные суммы на замену КПП

Если вы любите неспешно катиться по ровной дороге — вариант подойдёт. Если же хотите уверенности при обгоне и прицепе за машиной — ищите "автомат" или "робот".

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.

