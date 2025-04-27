Запотевание окон — это не норма: исправь за 15 минут

Лето, дождь, сырость — и вот уже окна в машине покрываются испариной, а тряпка из микрофибры снова в бой. Знакомо? На самом деле, запотевание стёкол — не неизбежность, а признак того, что в салоне что-то не так. Менеджер СТО рассказал, как навсегда избавиться от этой проблемы.
Всё банально: влага в салоне + разница температур внутри и снаружи. Это и создаёт ту самую испарину, которая ухудшает обзор и портит поездку.
Причины:
сырые коврики и одежда;
отсутствие вентиляции;
неработающий кондиционер;
забитый салонный фильтр.
Следи за ковриками и одеждой — меньше влаги в салоне = меньше конденсата.
Регулярно проветривай машину — даже летом.
Включай кондиционер, особенно в дождь. Он осушает воздух.
Не забывай менять салонный фильтр — его состояние напрямую влияет на вентиляцию.
Кстати, заменить фильтр можно самому — инструкция обычно есть в руководстве к машине.
Если хочешь дополнительной защиты, обработай стёкла изнутри:
Антизапотеватели продаются на АЗС и в автомагазинах.
Подручные заменители — пена для бритья, нашатырный спирт, мыло.
Эффект от подручных средств держится 1-2 недели, но стоят они копейки. Для лучшего результата обработай и внешнюю сторону стёкол — это создаёт эффект "антидождь", капли будут быстрее скатываться.
Если нет условий (гаража, бокса, времени) — проще и безопаснее обратиться в мастерскую. Профессиональная обработка обойдётся недорого, но даст стойкий и долговечный эффект.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.