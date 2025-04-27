Запотевание окон — это не норма: исправь за 15 минут

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Лето, дождь, сырость — и вот уже окна в машине покрываются испариной, а тряпка из микрофибры снова в бой. Знакомо? На самом деле, запотевание стёкол — не неизбежность, а признак того, что в салоне что-то не так. Менеджер СТО рассказал, как навсегда избавиться от этой проблемы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain запотевшее стекло в автомобиле

Почему стёкла потеют

Всё банально: влага в салоне + разница температур внутри и снаружи. Это и создаёт ту самую испарину, которая ухудшает обзор и портит поездку.

Причины:

сырые коврики и одежда;

отсутствие вентиляции;

неработающий кондиционер;

забитый салонный фильтр.

Что делать, чтобы стёкла больше не запотевали

Следи за ковриками и одеждой — меньше влаги в салоне = меньше конденсата. Регулярно проветривай машину — даже летом. Включай кондиционер, особенно в дождь. Он осушает воздух. Не забывай менять салонный фильтр — его состояние напрямую влияет на вентиляцию.

Кстати, заменить фильтр можно самому — инструкция обычно есть в руководстве к машине.

Рабочие средства от запотевания

Если хочешь дополнительной защиты, обработай стёкла изнутри:

Антизапотеватели продаются на АЗС и в автомагазинах.

Подручные заменители — пена для бритья, нашатырный спирт, мыло.

Эффект от подручных средств держится 1-2 недели, но стоят они копейки. Для лучшего результата обработай и внешнюю сторону стёкол — это создаёт эффект "антидождь", капли будут быстрее скатываться.

Когда лучше к специалисту

Если нет условий (гаража, бокса, времени) — проще и безопаснее обратиться в мастерскую. Профессиональная обработка обойдётся недорого, но даст стойкий и долговечный эффект.