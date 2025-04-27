Сервис дорого, топливо — ещё дороже: дизельные авто стали обузой

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Когда-то дизельные машины считались мечтой прагматичного водителя. Надёжные, тяговитые, экономичные — за них даже переплачивали. Но сегодня ситуация на рынке изменилась кардинально: новые автомобили с дизельными моторами почти исчезли из автосалонов, а интерес к ним — упал до нуля. Почему так произошло?

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Раньше за дизель переплачивали — и не жалели

Долгое время дизель считался эталоном рациональности.

Да, он дороже бензинового аналога, но в ответ давал:

низкий расход топлива;

высокую тягу при низких оборотах;

долговечность и надёжность в долгосрочной перспективе.

Для многих водителей выбор был очевиден: солярка = надёжность + экономия.

Что изменилось

Прежде дизели занимали до 8% рынка, но теперь их почти не найти в продаже.

И на то есть сразу несколько причин:

Технически дизели сложнее — дорогие запчасти, чувствительность к качеству топлива.

Сервис требует высокой квалификации и оборудования.

Плохо переносят морозы — особенно актуально в России.

Разница в цене топлива больше не даёт выгоды.

Если раньше дизель экономил, то сегодня:

Литр солярки на 13-14% дороже бензина.

А расход топлива лишь на 14-16% ниже.

То есть экономия — нулевая. А проблем — море.

Обслуживание дизеля = боль для кошелька

Владение дизельной машиной больше не похоже на разумную экономию:

дорогие форсунки и ТНВД;

обязательное использование AdBlue и специальных масел;

больше расходников и выше цена на СТО.

Итог: расходы растут, а преимущества — испаряются.

Китай и отечественные бренды не поддерживают дизель

Масло в огонь подливают и автопроизводители:

российские марки изначально не делают упор на дизель;

китайцы тоже не вкладываются в эту технологию.

В итоге дизель на рынке — редкость, а выбор — крайне ограничен.