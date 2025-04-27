Сервис дорого, топливо — ещё дороже: дизельные авто стали обузой

Когда-то дизельные машины считались мечтой прагматичного водителя. Надёжные, тяговитые, экономичные — за них даже переплачивали. Но сегодня ситуация на рынке изменилась кардинально: новые автомобили с дизельными моторами почти исчезли из автосалонов, а интерес к ним — упал до нуля. Почему так произошло?
Долгое время дизель считался эталоном рациональности.
Да, он дороже бензинового аналога, но в ответ давал:
низкий расход топлива;
высокую тягу при низких оборотах;
долговечность и надёжность в долгосрочной перспективе.
Для многих водителей выбор был очевиден: солярка = надёжность + экономия.
Прежде дизели занимали до 8% рынка, но теперь их почти не найти в продаже.
И на то есть сразу несколько причин:
Технически дизели сложнее — дорогие запчасти, чувствительность к качеству топлива.
Сервис требует высокой квалификации и оборудования.
Плохо переносят морозы — особенно актуально в России.
Разница в цене топлива больше не даёт выгоды.
Если раньше дизель экономил, то сегодня:
Литр солярки на 13-14% дороже бензина.
А расход топлива лишь на 14-16% ниже.
То есть экономия — нулевая. А проблем — море.
Владение дизельной машиной больше не похоже на разумную экономию:
дорогие форсунки и ТНВД;
обязательное использование AdBlue и специальных масел;
больше расходников и выше цена на СТО.
Итог: расходы растут, а преимущества — испаряются.
Масло в огонь подливают и автопроизводители:
российские марки изначально не делают упор на дизель;
китайцы тоже не вкладываются в эту технологию.
В итоге дизель на рынке — редкость, а выбор — крайне ограничен.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.