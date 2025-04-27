Саморез, вода и немного удачи: что делать с пробитой шиной на трассе

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Сценарий неприятный, но частый: глухой щелчок, завал на бок — и одно колесо вышло из строя. А запаски в багажнике, как назло, нет. Что делать, если ты посреди трассы, а до ближайшего шиномонтажа ещё километры? Специалист по шиномонтажу дал naavtotrasse.ru простые, но рабочие советы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сломавшаяся машина на дороге

Эвакуатор — не всегда единственный выход

Да, эвакуатор — удобно, но дорого. К тому же ждать его посреди трассы не всегда безопасно. А вот ремонт на месте — вполне реальный сценарий. Особенно если у тебя в багажнике лежит ремкомплект с жгутами.

Найди повреждение

Установи жгут по инструкции

Подкачай шину — и аккуратно поезжай до сервиса

Нет ремкомплекта? Есть подручные средства

Пробита шина по протектору, отверстие небольшое? Тогда поможет обычный саморез. Просто вкрути его в прокол, утопив шляпку, и подкачай колесо. Главное — не гнать:

Скорость не выше 30-40 км/ч

Не больше 10 км пробега

Аварийка включена обязательно

Метод временный — шляпка стирается быстро, особенно на сухом асфальте.

Самое нестандартное решение — с водой

Если прокол серьёзнее, а шурупов под рукой нет, можно залить внутрь колеса воду:

Выкрути ниппель

Залей 2 литра воды или другой жидкости

Накачай до 1,5 бар

Следи за давлением каждые 2-3 км

Такой "плавучий" способ работает, пока добираешься до шиномонтажа.

Не забудь: аварийка, скорость и урок на будущее

Всё это — временные меры.

Поэтому:

Двигайся медленно и с аварийкой

Контролируй давление

И самое главное: не забывай вернуть запаску или докатку на место, чтобы в следующий раз не искать воду или саморезы на обочине.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

