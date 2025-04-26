Поехал на дачу — вернулся с поломкой: что ломается чаще всего

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1:27
Авто

Поездка на дачу кажется безобидной до тех пор, пока не посмотришь на состояние подвески и шин. Особенно если маршрут проходит по грунтовым и просёлочным дорогам. По словам Юлии Трушковой, директора по сервису компании "Рольф", именно эти участки превращают автомобиль в расходник.

Деревенский вид
Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревенский вид

Подвеска: скрытые удары и ускоренный износ

Главный враг подвески — не ямы сами по себе, а постоянные ударные нагрузки и вибрации. Каждая кочка работает как удар по амортизаторам, сайлентблокам и шаровым. А пыль и грязь делают своё дело — попадая в узлы, они усиливают трение и ускоряют износ.

Шины: протектор стирается, боковины под ударом

Песок и щебень, которыми усыпаны просёлки, медленно, но верно "съедают" протектор. А острые камни, корни и скрытые объекты могут легко проколоть боковину или оставить на ней серьёзное повреждение. Особенно опасны резкие манёвры — в рыхлом грунте легко потерять сцепление и попасть в яму на полном ходу.

Что делать, чтобы машина не развалилась

Юлия Трушкова советует:

  • Снижать скорость перед ямами, избегать резких поворотов;

  • Регулярно проверять подвеску, вовремя менять изношенные детали;

  • Выбирать шины с высоким профилем и усиленными боковинами — такие лучше справляются с просёлочными ловушками.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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