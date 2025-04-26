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Машины без водителя — с 2027: Россия готовит дороги для беспилотников

1:25
Авто

Будущее ближе, чем кажется. Уже к 2027 году беспилотные автомобили смогут легально выезжать на дороги общего пользования в России. Об этом сообщил Минтранс, представив "дорожную карту" развития автономного транспорта до 2028 года.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Испытания прошли, но законы ещё пишутся

По информации министерства, беспилотные грузовики уже успешно прошли испытания, но для массового запуска нужно доработать сразу две вещи:

  • технические решения (датчики, коммуникации, алгоритмы),

  • законодательную базу (включая безопасность и права участников движения).

Кто в деле

На заседании рабочей группы при Минтрансе встретились представители:

  • Минэкономразвития,

  • ГИБДД,

  • ассоциации "Цифровой транспорт и логистика",

  • и главные разработчики беспилотников в России: "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech).

Что нужно, чтобы машины поехали сами

Главная цель — построить единую систему правил и инфраструктуры, которая позволит беспилотникам безопасно сосуществовать с обычными машинами и пешеходами.

Ключевые условия:

  • качественные дороги,

  • интеллектуальные датчики,

  • подключение к цифровым платформам.

Минтранс отмечает: именно эти три фактора станут фундаментом будущего движения без водителя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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