Машины без водителя — с 2027: Россия готовит дороги для беспилотников

Будущее ближе, чем кажется. Уже к 2027 году беспилотные автомобили смогут легально выезжать на дороги общего пользования в России. Об этом сообщил Минтранс, представив "дорожную карту" развития автономного транспорта до 2028 года.
По информации министерства, беспилотные грузовики уже успешно прошли испытания, но для массового запуска нужно доработать сразу две вещи:
технические решения (датчики, коммуникации, алгоритмы),
законодательную базу (включая безопасность и права участников движения).
На заседании рабочей группы при Минтрансе встретились представители:
Минэкономразвития,
ГИБДД,
ассоциации "Цифровой транспорт и логистика",
и главные разработчики беспилотников в России: "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech).
Главная цель — построить единую систему правил и инфраструктуры, которая позволит беспилотникам безопасно сосуществовать с обычными машинами и пешеходами.
Ключевые условия:
качественные дороги,
интеллектуальные датчики,
подключение к цифровым платформам.
Минтранс отмечает: именно эти три фактора станут фундаментом будущего движения без водителя.
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