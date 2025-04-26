Машины без водителя — с 2027: Россия готовит дороги для беспилотников

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Будущее ближе, чем кажется. Уже к 2027 году беспилотные автомобили смогут легально выезжать на дороги общего пользования в России. Об этом сообщил Минтранс, представив "дорожную карту" развития автономного транспорта до 2028 года.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Испытания прошли, но законы ещё пишутся

По информации министерства, беспилотные грузовики уже успешно прошли испытания, но для массового запуска нужно доработать сразу две вещи:

технические решения (датчики, коммуникации, алгоритмы),

законодательную базу (включая безопасность и права участников движения).

Кто в деле

На заседании рабочей группы при Минтрансе встретились представители:

Минэкономразвития,

ГИБДД,

ассоциации "Цифровой транспорт и логистика",

и главные разработчики беспилотников в России: "Камаз", "Яндекс", Navio (бывший SberAutoTech).

Что нужно, чтобы машины поехали сами

Главная цель — построить единую систему правил и инфраструктуры, которая позволит беспилотникам безопасно сосуществовать с обычными машинами и пешеходами.

Ключевые условия:

качественные дороги,

интеллектуальные датчики,

подключение к цифровым платформам.

Минтранс отмечает: именно эти три фактора станут фундаментом будущего движения без водителя.