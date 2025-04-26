Lada Iskra идёт в серию: чем удивит россиян новая модель

55 лет назад на тольяттинском конвейере родился ВАЗ-2101 — тот самый "Жигуль", с которого началась отечественная автоистория. Сегодня, 19 апреля 2025 года, история делает круг: на том же заводе стартовало серийное производство Lada Iskra - новой модели, на которую АвтоВАЗ возлагает большие надежды.
Первые сошедшие с конвейера "Искры" — красный седан и синий универсал — торжественно выехали к публике, сопровождаемые белоснежной "копейкой". Цвета не случайны: триколор подчёркивает преемственность поколений и национальную идею, которую вложили в этот проект.
В основе Lada Iskra лежит переработанная платформа CMF-B-LS, знакомая по третьему поколению Dacia Logan и Sandero. Но французы ушли — и инженерам пришлось всё пересобрать почти заново. Более 1000 новых компонентов, из которых 400 — результат реинжиниринга. Машина, по сути, разработана с нуля.
Семейство Iskra будет состоять из:
седана;
универсала;
и приподнятой кросс-версии.
Габариты седана и универсала: 4333x1777x1517/1507 мм.
Кросс-универсал чуть крупнее: 4342x1785x1544 мм.
Клиренс: 170 мм у обычных версий и 200 мм у "кросса".
Все варианты оснащаются 1,6-литровым бензиновым мотором:
90 л. с. + 5-ступенчатая механика,
106 л. с. + 6-ступенчатая МКП или вариатор.
Салон Iskra — не только комфорт, но и практичность. Мягкие износостойкие материалы, удобные ниши, ромбовидные дефлекторы, эргономика — всё выверено. АвтоВАЗ явно хочет, чтобы эта машина жила долго.
Продажи стартуют 20 июля, но цену пока держат в секрете.
В базовой комплектации уже заявлены:
2 подушки безопасности,
системы ABS и ESP,
ассистент трогания в горку.
Завод готов производить до 150 тысяч автомобилей в год.
LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?