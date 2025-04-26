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Lada Iskra идёт в серию: чем удивит россиян новая модель

2:41
Авто

55 лет назад на тольяттинском конвейере родился ВАЗ-2101 — тот самый "Жигуль", с которого началась отечественная автоистория. Сегодня, 19 апреля 2025 года, история делает круг: на том же заводе стартовало серийное производство Lada Iskra - новой модели, на которую АвтоВАЗ возлагает большие надежды.

Lada Iskra
Фото: Telegram-канал AutoNews is licensed under public domain
Lada Iskra

Красная, синяя и белая: машина как символ эпохи

Первые сошедшие с конвейера "Искры" — красный седан и синий универсал — торжественно выехали к публике, сопровождаемые белоснежной "копейкой". Цвета не случайны: триколор подчёркивает преемственность поколений и национальную идею, которую вложили в этот проект.

Платформа — старая, начинка — новая

В основе Lada Iskra лежит переработанная платформа CMF-B-LS, знакомая по третьему поколению Dacia Logan и Sandero. Но французы ушли — и инженерам пришлось всё пересобрать почти заново. Более 1000 новых компонентов, из которых 400 — результат реинжиниринга. Машина, по сути, разработана с нуля.

Три кузова и три мотора

Семейство Iskra будет состоять из:

  • седана;

  • универсала;

  • и приподнятой кросс-версии.

Габариты седана и универсала: 4333x1777x1517/1507 мм.
Кросс-универсал чуть крупнее: 4342x1785x1544 мм.
Клиренс: 170 мм у обычных версий и 200 мм у "кросса".

Все варианты оснащаются 1,6-литровым бензиновым мотором:

  • 90 л. с. + 5-ступенчатая механика,

  • 106 л. с. + 6-ступенчатая МКП или вариатор.

Интерьер: просто, удобно, износостойко

Салон Iskra — не только комфорт, но и практичность. Мягкие износостойкие материалы, удобные ниши, ромбовидные дефлекторы, эргономика — всё выверено. АвтоВАЗ явно хочет, чтобы эта машина жила долго.

Когда и за сколько

Продажи стартуют 20 июля, но цену пока держат в секрете.

В базовой комплектации уже заявлены:

  • 2 подушки безопасности,

  • системы ABS и ESP,

  • ассистент трогания в горку.

Завод готов производить до 150 тысяч автомобилей в год.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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