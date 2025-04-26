Осмотр и досмотр: одна буква — две большие разницы

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Ситуация, знакомая многим: останавливает ГИБДД и просит "по-дружески" открыть багажник. Мол, просто осмотрим — и дальше поедешь. Но за вежливой просьбой может скрываться правовая ловушка. А разница между осмотром и досмотром — не только в приставке "до", но и в ваших правах.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Осмотр: визуально, без вторжений

Юрист Антон Палюлин объясняет: осмотр — это просто взгляд внутрь автомобиля. Без обысков, вскрытия сумок и перестановки вещей. Основания? Наличие ориентировок, подозрение в перевозке запрещёнки или проведение спецопераций. Но:

инспектор не может трогать вещи;

процедура проводится без понятых и без протокола;

снимать происходящее на видео водитель имеет полное право.

Важно: водитель может отказаться, если у сотрудника полиции нет законных причин для осмотра. Это законно.

Досмотр: официально и с формальностями

Совсем другое дело — досмотр. Тут инспектор уже вправе заглянуть под коврики, в сумки и бардачки. Но и у вас появляются дополнительные права:

обязательны два понятых или видеозапись;

инспектор обязан объявить причину досмотра (например, подозрение в перевозке оружия);

должен быть составлен протокол, где перечисляются все изъятые вещи.

Вы можете присутствовать при досмотре и обязаны потребовать соблюдения всех формальностей. Если же процедура проводится "на глаз" и без свидетелей — её итоги можно легко оспорить в суде.

Что делать при остановке

Если инспектор просит открыть багажник — спросите прямо: осмотр это или досмотр?

И уже от этого стройте своё поведение: