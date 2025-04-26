Осмотр и досмотр: одна буква — две большие разницы

Ситуация, знакомая многим: останавливает ГИБДД и просит "по-дружески" открыть багажник. Мол, просто осмотрим — и дальше поедешь. Но за вежливой просьбой может скрываться правовая ловушка. А разница между осмотром и досмотром — не только в приставке "до", но и в ваших правах.
Юрист Антон Палюлин объясняет: осмотр — это просто взгляд внутрь автомобиля. Без обысков, вскрытия сумок и перестановки вещей. Основания? Наличие ориентировок, подозрение в перевозке запрещёнки или проведение спецопераций. Но:
инспектор не может трогать вещи;
процедура проводится без понятых и без протокола;
снимать происходящее на видео водитель имеет полное право.
Важно: водитель может отказаться, если у сотрудника полиции нет законных причин для осмотра. Это законно.
Совсем другое дело — досмотр. Тут инспектор уже вправе заглянуть под коврики, в сумки и бардачки. Но и у вас появляются дополнительные права:
обязательны два понятых или видеозапись;
инспектор обязан объявить причину досмотра (например, подозрение в перевозке оружия);
должен быть составлен протокол, где перечисляются все изъятые вещи.
Вы можете присутствовать при досмотре и обязаны потребовать соблюдения всех формальностей. Если же процедура проводится "на глаз" и без свидетелей — её итоги можно легко оспорить в суде.
Если инспектор просит открыть багажник — спросите прямо: осмотр это или досмотр?
И уже от этого стройте своё поведение:
осмотр? Уточните основания и снимайте всё на камеру;
досмотр? Требуйте понятых или видеофиксацию, не мешайте, но всё фиксируйте;
по окончании — внимательно проверьте протокол, прежде чем подписывать.
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