Как угробить коробку за 30 тысяч километров: одна ошибка водителя

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Трансмиссионное масло работает в условиях, которые иначе как "жесткими" не назвать: высокие нагрузки, жара и мороз, попадание грязи. Со временем оно теряет свойства и уже не может эффективно защищать механизм. Но когда именно его стоит менять?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Разобраться в этом помогает профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов. Он уверен: точный интервал зависит от целого ряда факторов, и к каждому случаю стоит подходить индивидуально.

1. Что написано в инструкции — и почему это ещё не всё

Первым делом загляните в регламент обслуживания от производителя. Но не спешите слепо ему следовать — это лишь ориентир, а не абсолют.

Разные типы коробок требуют разного подхода:

Механика и робот: ресурс масла — до 100 тыс. км.

Вариатор: менять каждые 30 тыс. км.

Гидравлический автомат: рекомендуемый интервал — 60 тыс. км.

А как быть с автомобилями, где заявлено масло "на весь срок службы"? Например, у BMW. Тут всё зависит от трактовки слова "весь": чаще всего это 250-300 тыс. км — именно столько живут сами агрегаты. После этого их меняют целиком, и масло уже не нужно. Но производитель коробок ZF, установленных в BMW, всё же рекомендует менять масло раз в 60 тыс. км — и это уже серьёзный аргумент.

2. Российские условия требуют особого подхода

Климат и стиль вождения — это главный фактор, влияющий на износ масла. В плотных пробках, в холода и жару оно стареет быстрее. Именно поэтому российским водителям стоит сократить рекомендованный интервал примерно вдвое. Если завод советует 60 тыс. км, меняйте через 30-40.

3. Подержанное авто? Сразу меняйте всё

Только что купили машину? Тогда замените все технические жидкости, включая масло в коробке. Вы не знаете, как и когда предыдущий владелец его менял — если вообще менял. Это обезопасит вас от серьёзных поломок и даст уверенный старт новой истории обслуживания.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).

