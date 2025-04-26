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Надёжнее холодильника: подержанные японцы, которые не ломаются

2:29
Авто

На вторичке хватает автомобилей, которые выглядят эффектно, но вызывают лишь головную боль. А есть другие — тихие герои. Они не блистают технологиями, но берут своим главным достоинством — железной надёжностью. Именно такие японские седаны до сих пор нарасхват, даже спустя десятилетия после выпуска.

Toyota Camry
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota Camry

Honda Accord: прочнее, чем воспоминания

Этот автомобиль сложно не узнать. Особенно популярны 8-е и 9-е поколения, в которых сочетаются добротная сборка и моторы-долгожители. Атмосферные двигатели на 2,0 и 2,4 литра — лучшие друзья водителя на долгие годы. Главное — избегать машин с туманным прошлым и участием в ДТП.

Mazda 3 BK: стильная и выносливая

Первая "тройка" в кузове BK до сих пор выглядит актуально. Идеальный вариант — двухлитровый мотор с автоматом. Такой комплект живёт долго, если не забывать про регулярное обслуживание. Единственный враг — ржавчина. Если кузов в порядке, Mazda 3 станет верным союзником надолго.

Toyota Corolla E140/E150: скромный чемпион

Самый продаваемый автомобиль в мире — и не зря. Механика или классический автомат в паре с 1,6-литровым двигателем — эталон простоты и надёжности. Никаких излишеств — только проверенные временем решения. Главное — вовремя менять ремень ГРМ и не пренебрегать техническим обслуживанием.

Toyota Camry XV40: бизнес-класс на минималках

"Сороковка" — не просто надёжна. Она ещё и комфортна. Особенно хороша версия с V6 на 3,5 литра. Такая Camry без капризов проходит сотни тысяч километров и не требует дорогостоящего ухода. Неудивительно, что её охотно берут на вторичке — и быстро продают.

Honda Civic VIII: для тех, кто выделяется

Один из самых необычных автомобилей своего времени. Civic восьмого поколения выглядит футуристично и не теряет актуальности. Найти "живой" экземпляр — удача: многие такие машины подвергались тюнингу. Но если повезёт — получаешь надёжность, стиль и умеренный расход. Только к небольшой обзорности придётся привыкнуть.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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