Электросамокаты под прицелом: скрытые угрозы и спасительные меры

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Аварии с электросамокатами: рост на 42,8% и тревожная статистика

Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прокат электросамокатов "Делисамокат" в Москве

В 2022 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) резко увеличилось — 54 погибших, почти 4600 пострадавших. Среди жертв — дети, пожилые и сами водители самокатов.

Самокаты под контролем: ограничения, штрафы и «медленные зоны»

Города вводят квоты, зоны со скоростью до 5 км/ч, а кикшеринги ужесточают правила. Москва — лидер по внедрению мер безопасности.

Скорость снижена: что делают операторы кикшеринга для снижения аварий

Скорость арендуемых СИМ урезана до 20 км/ч, а за нарушения теперь штрафуют не только ГИБДД, но и сами сервисы аренды.

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Номера, верификация, обучение: каким будет самокат будущего

Самокатам — номера, водителям — возрастная верификация и обязательное обучение. Цель — безопасность для всех участников движения.

Уточнения

Кикшеринг (стяжение от кикскутер-шеринг, от англ. kick scooter sharing — передача другому самокатов) — система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или по системе «dockless», то есть бесстанционно. Последнее время набирает популярность бесстанционная система.

