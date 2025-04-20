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Электросамокаты под прицелом: скрытые угрозы и спасительные меры

1:19
Авто

Аварии с электросамокатами: рост на 42,8% и тревожная статистика

Прокат электросамокатов "Делисамокат" в Москве
Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Прокат электросамокатов "Делисамокат" в Москве

В 2022 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) резко увеличилось — 54 погибших, почти 4600 пострадавших. Среди жертв — дети, пожилые и сами водители самокатов.

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Уточнения

Кикшеринг (стяжение от кикскутер-шеринг, от англ. kick scooter sharing — передача другому самокатов) — система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или по системе «dockless», то есть бесстанционно. Последнее время набирает популярность бесстанционная система.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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