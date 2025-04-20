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Чем пахла советская электричка в час пик

1:54
Авто

Советская электричка утром — это не просто транспорт. Это настоящий ароматный коктейль эпохи, в который сливались запахи города, деревни и времени.

Электричка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электричка

Если ты хоть раз ездил с дачниками, рабочими или студентами — ты помнишь это навсегда.

Пахло едой. Много и разной

Каждый вёз что-то своё — на рынок, с дачи или с собой на завод. В вагоне пахло:

  • варёными яйцами и чёрным хлебом,
  • солёными огурцами из банки с газеткой,
  • луком и котлетами в пергаменте,
  • курицей, плотно замотанной в полиэтилен.

Пахло едой, которая переживала дорогу вместе с хозяином.

Пахло одеждой, утренней спешкой и рабочей сменой

Шерстяные пальто, резиновые сапоги, кирзовые ботинки и телогрейки создавали свой, особенный дух — запах шинели, мазута и влажной шерсти. Кто-то спал стоя, кто-то читал газету "Правда", а кто-то переговаривался сквозь толпу, пахнущую дешёвым мылом и советским одеколоном "Тройной".

Пахло временем года

  • Осенью — мокрыми листьями и сапогами.
  • Зимой — инеем на воротнике и валенками.
  • Весной — талым снегом и запахом вскрытых рек.
  • Летом — пылью, солнцем и парниковыми огурцами из сумки.

Пахло вещами из сумок

  • Копчёной рыбой, замотанной в газету.
  • Апельсинами, если повезло достать.
  • Лакокрасочными изделиями из хозяйственного.
  • Иногда — шубой, только что с химчистки.

Пахло людьми

Разными. Уставшими. Настоящими. Электричка пахла жизнью на ходу — трудовой, дачной, семейной. И в этом шумном, душном, пахучем вагоне был целый срез страны, где каждый ехал к своим делам — на работу, за хлебом или к бабушке.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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