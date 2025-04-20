ТОП-5 любимых машин советских семей  

Машина в Советском Союзе была филиалом квартиры. Её лелеяли, ремонтировали, чистили-мыли и молились на неё.
Вот ТОП автомобилей СССР, в которых было всё: шум, любовь, картошка и отпуск к морю.
1. ВАЗ-2101 "Копейка"
Год выхода: 1970.
Почему любили: это была первая "настоящая" легковушка советского народа. Простой, надёжный, как автомат Калашникова. Её ждали годами, бережно обслуживали и называли по имени. На "копейке" ездили в ЗАГС, на дачу и в Сочи.
В багажнике: насос, домкрат, запаска, арбуз, банка с огурцами.
2. Москвич-412
Год выхода: 1967.
Почему любили: универсал, который вёз всё: от мебели до картошки. Его уважали за "приличную морду", добротность и ремонтопригодность. Часто уезжал в села, чтобы работать до изнеможения.
С ним в комплекте: тёплый плед, канистра, советский термос и чемодан.
3. ВАЗ-2106 "шестёрка"
Год выхода: 1976.
Почему любили: это была машина мечты. Хром, мягкие сиденья, стиль — почти иномарка! Её лелеяли, ставили в гараж, натирали до блеска. Если "шестёрка" стояла у подъезда — это было как мини-парад.
Ощущение: ты не просто человек с машиной, ты уважаемый человек.
4. "Запорожец" ЗАЗ-968М
Год выхода: 1979.
Почему любили: маленький, шумный, иногда ехал боком — но он был доступен! Его могли получить по инвалидности, и на нём ездили по всей стране. Даже с двигателем сзади он оставался своим — не подведёт.
Запах в салоне: клей, бензин и резиновый коврик.
5. ГАЗ-24 "Волга"
Год выхода: с 1970.
Почему любили: эта машина — легенда уровня директорского кресла. Её получали не все. Если в семье была "Волга" — значит, отец точно чего-то достиг. Огромная, мягкая, статусная — ехала как по облакам.
Пассажиры: чиновник, жена в пальто и дети в новых ботинках.
Эти машины действительно были полноценными членами семью. Зачастую автовладельцы их вылизывали, как корова новорожденного телёнка.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.