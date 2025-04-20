ТОП-5 любимых машин советских семей

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Машина в Советском Союзе была филиалом квартиры. Её лелеяли, ремонтировали, чистили-мыли и молились на неё.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Москвич-412

Вот ТОП автомобилей СССР, в которых было всё: шум, любовь, картошка и отпуск к морю.

1. ВАЗ-2101 "Копейка"

Год выхода: 1970.

Почему любили: это была первая "настоящая" легковушка советского народа. Простой, надёжный, как автомат Калашникова. Её ждали годами, бережно обслуживали и называли по имени. На "копейке" ездили в ЗАГС, на дачу и в Сочи.

В багажнике: насос, домкрат, запаска, арбуз, банка с огурцами.

2. Москвич-412

Год выхода: 1967.

Почему любили: универсал, который вёз всё: от мебели до картошки. Его уважали за "приличную морду", добротность и ремонтопригодность. Часто уезжал в села, чтобы работать до изнеможения.

С ним в комплекте: тёплый плед, канистра, советский термос и чемодан.

3. ВАЗ-2106 "шестёрка"

Год выхода: 1976.

Почему любили: это была машина мечты. Хром, мягкие сиденья, стиль — почти иномарка! Её лелеяли, ставили в гараж, натирали до блеска. Если "шестёрка" стояла у подъезда — это было как мини-парад.

Ощущение: ты не просто человек с машиной, ты уважаемый человек.

4. "Запорожец" ЗАЗ-968М

Год выхода: 1979.

Почему любили: маленький, шумный, иногда ехал боком — но он был доступен! Его могли получить по инвалидности, и на нём ездили по всей стране. Даже с двигателем сзади он оставался своим — не подведёт.

Запах в салоне: клей, бензин и резиновый коврик.

5. ГАЗ-24 "Волга"

Год выхода: с 1970.

Почему любили: эта машина — легенда уровня директорского кресла. Её получали не все. Если в семье была "Волга" — значит, отец точно чего-то достиг. Огромная, мягкая, статусная — ехала как по облакам.

Пассажиры: чиновник, жена в пальто и дети в новых ботинках.

Эти машины действительно были полноценными членами семью. Зачастую автовладельцы их вылизывали, как корова новорожденного телёнка.