Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ресницы встали и пошли: метод, который будит фолликулы
Жмёшь на газ — а машина тормозит? Виновата одна из этих деталей
600 миллионов фунтов за сотрудничество с Китаем — Британия меняет курс
Это часть моей жизни: Джефф Бриджес до сих пор вспоминает работу над Большим Лебовски
Этот корм зомбирует кошку — и она уже не различает вкус, только требует дозу
То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать
Искусство в доме: как одна деталь меняет атмосферу всей квартиры
Чем пахла советская электричка в час пик
Олеся Железняк раскрыла тайну своего 25-летнего брака: одной любви недостаточно

ТОП-5 любимых машин советских семей  

2:39
Авто

Машина в Советском Союзе была филиалом квартиры. Её лелеяли, ремонтировали, чистили-мыли и молились на неё.

Москвич-412
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Москвич-412

Вот ТОП автомобилей СССР, в которых было всё: шум, любовь, картошка и отпуск к морю.

1. ВАЗ-2101 "Копейка"

Год выхода: 1970.

Почему любили: это была первая "настоящая" легковушка советского народа. Простой, надёжный, как автомат Калашникова. Её ждали годами, бережно обслуживали и называли по имени. На "копейке" ездили в ЗАГС, на дачу и в Сочи.

В багажнике: насос, домкрат, запаска, арбуз, банка с огурцами.

2. Москвич-412

Год выхода: 1967.

Почему любили: универсал, который вёз всё: от мебели до картошки. Его уважали за "приличную морду", добротность и ремонтопригодность. Часто уезжал в села, чтобы работать до изнеможения.

С ним в комплекте: тёплый плед, канистра, советский термос и чемодан.

3. ВАЗ-2106 "шестёрка"

Год выхода: 1976.

Почему любили: это была машина мечты. Хром, мягкие сиденья, стиль — почти иномарка! Её лелеяли, ставили в гараж, натирали до блеска. Если "шестёрка" стояла у подъезда — это было как мини-парад.

Ощущение: ты не просто человек с машиной, ты уважаемый человек.

4. "Запорожец" ЗАЗ-968М

Год выхода: 1979.

Почему любили: маленький, шумный, иногда ехал боком — но он был доступен! Его могли получить по инвалидности, и на нём ездили по всей стране. Даже с двигателем сзади он оставался своим — не подведёт.

Запах в салоне: клей, бензин и резиновый коврик.

5. ГАЗ-24 "Волга"

Год выхода: с 1970.

Почему любили: эта машина — легенда уровня директорского кресла. Её получали не все. Если в семье была "Волга" — значит, отец точно чего-то достиг. Огромная, мягкая, статусная — ехала как по облакам.

Пассажиры: чиновник, жена в пальто и дети в новых ботинках.

Эти машины действительно были полноценными членами семью. Зачастую автовладельцы их вылизывали, как корова новорожденного телёнка.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем
Домашние животные
Эти существа прячутся в глубинах океана — и мы почти ничего о них не знаем Аудио 
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму
Авто
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Последние материалы
Ресницы встали и пошли: метод, который будит фолликулы
Жмёшь на газ — а машина тормозит? Виновата одна из этих деталей
600 миллионов фунтов за сотрудничество с Китаем — Британия меняет курс
Это часть моей жизни: Джефф Бриджес до сих пор вспоминает работу над Большим Лебовски
Этот корм зомбирует кошку — и она уже не различает вкус, только требует дозу
То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать
Искусство в доме: как одна деталь меняет атмосферу всей квартиры
Чем пахла советская электричка в час пик
Олеся Железняк раскрыла тайну своего 25-летнего брака: одной любви недостаточно
После трёхмесячного перерыва: L'One вернулся в соцсети с чёрно-белым фото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.