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Техника из ада: мопеды и скутеры СССР, на которых ездили только отважные

2:27
Авто

Если ты не боялся заглохнуть на своём двухколёсном друге на подъёме или потерять педаль — ты точно герой СССР.

Рига-13
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рига-13

Вот топ мопедов и скутеров СССР, на которых ездили отважные ребята.

Рига-13

Год выпуска: с 1974.

За что ругали: гремел, как пьяный трактор, цепь соскакивала почти при каждой кочке, фара жила своей жизнью. Зажигалка — надёжнее, чем зажигание.

Но ездил! Особенно по деревням и дворам — медленно, но гордо. Пока не вскипал водитель от злости.

"Карпаты"

Год выпуска: с 1980.

За что ругали: "кикстартер" бил по ноге, как каратист. Мог заглохнуть от ветра. Карбюратор — как кубик Рубика: кто собрал — тот поехал.

Но ездил! И не просто — летал! Особенно с горки. Парни в деревне гоняли на нём в закат — без шлема, но с мечтой.

Верховина-6

Год выпуска: с 1972.

За что ругали: рычал, дёргался, не тормозил. Кикстартер чаще ломал ногу, чем заводил движок. А цвет — будто краской от забора красили.

Но ездил! Особенно летом, по просёлку, с бензином в бутылке из-под "Буратино". И ревел, как будто тащит танк.

Тула Турист (скутер)

Год выпуска: с 1957.

За что ругали: весил, как танк. Руль — как у лодки. Ехал — как змея на льду. Но зато был почти как "Веспа", только советская и железная.

Но ездил! На нём чувствовали себя элитой — если сумели завести. И если тормоза не отказали.

"Муравей" (трёхколёсный мотороллер)

Год выпуска: с 1959.

За что ругали: не поворачивал. Не тормозил. Не ехал, если был загружен. Шумел — как шмель в кастрюле.

Но ездил! И даже возил картошку, кирпичи, дрова и бабушку с мешками. На нём зарабатывали, ремонтировали, грузили, ругались — и всё равно садились снова.

Советская двухколёсная техника была не про комфорт, а про характер. Она учила терпению, смекалке и настоящей дружбе с гаечным ключом.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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