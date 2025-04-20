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Вещи, которые точно были в любом советском гараже, но никто не помнил зачем

1:41
Авто

В советском гараже можно было найти много странных и загадочных вещей, которые обладали полезной функцией, но часто забывались или не использовались.

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

Вот несколько примеров таких предметов.

Медная проволока — часто её можно было найти среди инструментов, но никто не знал, для чего она использовалась. Может быть, для ремонта электропроводки или в качестве заземления, но часто просто валялась в углу.

Картонные коробки с "непонятным содержимым" — какие-то детали, которые вряд ли когда-то были нужными, но они "могли пригодиться", поэтому и хранились.

Подшипники — много подшипников, разных моделей и размеров, о которых все забыли, но они вечно хранились на всякий случай.

Листы жестяного металла — часто они просто лежали в гараже, потому что могли понадобиться для какого-то самодельного ремонта или создания чего-то по мере необходимости.

Автозапчасти, не подходящие к текущей машине — например, старые свечи зажигания или детали для давно проданной машины, но почему-то они оставались.

"Черные пакеты" с неопределённым содержимым — в них могли быть старые тормозные колодки, поломанные гаечные ключи или перегоревшие лампочки, и никто не знал, зачем это хранится.

Резиновые прокладки и уплотнители — никто не понимал, из чего они и для чего, но их было много.

Тросы и веревки — без явного предназначения, но их всегда было много, и на всякий случай они "могли понадобиться".

Эти предметы служили загадками для тех, кто их хранил, и часто становились частью неотъемлемого антуража старого гаража.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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