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ТОП редких автобусов СССР: странные эксперименты на базе грузовиков и вездеходов

1:49
Авто

В СССР с фантазией было всё в порядке — особенно когда дело касалось автобусов. Инженеры не раз удивляли мир странными и порой гениальными решениями.

Вахтовка
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вахтовка

Вот подборка самых редких и необычных автобусов СССР, созданных на базе техники, которую сложно представить в роли пассажирского транспорта.

ЗИЛ-118 "Юность" — лимузин среди автобусов

Построенный на базе ЗИЛ-111, этот автобус был настоящим шиком. Предназначен для обслуживания высоких гостей — удобные сиденья, мягкая отделка, а на дороге — как космический корабль среди "ПАЗиков".

КрАЗ-255Б "вахтовка" — автобус с армейским характером

Огромные колёса, кабина от грузовика и кузов, приспособленный под пассажиров. Использовался в труднодоступных регионах — на Севере, в тайге, на стройках века. Комфорт? Не слышали.

ЛАЗ-697П "Турист" с киносалоном

Редкая версия знаменитого ЛАЗа — с мягкими креслами, стеклянной крышей и… встроенным кинопроектором. Развлечение в дороге по стандартам советской роскоши.

УАЗ-452Д "буханка-бус"

Экспериментальный пассажирский микроавтобус на базе грузового УАЗа. Внешне — классическая "буханка", внутри — тесно, но весело. Идеально подходил для деревенских маршрутов.

Почему создавали такие чудеса техники?

Потому что нужно было решать задачи на месте: добраться до шахты, школы в тундре, вахтового посёлка. Не всегда были подходящие автобусы, и инженеры лепили транспорт из того, что было. Результат — порой странный, но по-своему гениальный.

ЗиЛ-118 Юность, рассматриваем советскую легенду со всех сторон
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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