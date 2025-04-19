ТОП-5 лучших машин союзных республик СССР

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Советский автопром — это не только Москва и Тольятти. В союзных республиках тоже собирали машины, которые по-своему стали легендами.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ КАЗ-608В Колхида Тягач

Некоторые из них даже поставлялись за границу, а многие и сегодня можно встретить на дорогах.

1. ЗАЗ-965/ЗАЗ-966/ЗАЗ-968 — "Запорожец" (УССР, Запорожье)

Компактный, доступный, народный. ЗАЗ стал первой машиной для тысяч семей. Его звали "ушастым" за характерные воздухозаборники и любили за простоту. А ещё он был неприхотливым и довольно проходимым.

2. РАФ-2203 "Латвия" (Латвийская ССР, Рига)

Микроавтобус, который знал каждый. РАФы служили скорой помощью, маршрутками, корпоративным транспортом. Мягкий ход, просторный салон и узнаваемый силуэт — "Рафик" стал символом служебной мобильности СССР.

3. ЕрАЗ-762 — "Хлебовоз" (Армянская ССР, Ереван)

Компактный фургон на базе УАЗ, известный своей выносливостью. Использовался для развозки хлеба, молока, запчастей — всего. Его ценили за надёжность и возможность "ползти" в любую горку.

4. МАЗ-500/МАЗ-5335 (БССР, Минск)

Один из лучших грузовиков СССР. Минские автозаводы производили мощные тягачи, которые работали по всей стране. Удобная кабина, надёжный двигатель, высокая грузоподъёмность — МАЗы заслужили репутацию "рабочих лошадок".

5. "Колхида" (Грузинская ССР, Кутаиси)

"Колхида" (КАЗ-606, КАЗ-606А, КАЗ-608, КАЗ-608В) — грузовики с оригинальной компоновкой: кабина водителя располагалась над двигателем, что уменьшало габариты и облегчало маневрирование в горах. Он стал символом промышленности Кутаиси и уникальной вехой грузинского автопрома.

Каждая республика вносила в автопром Союза свою особенность — будь то дизайн, выносливость или инженерное решение. Эти машины — часть большого механизма, работавшего на всю страну, и сегодня они вызывают уважение и ностальгию.