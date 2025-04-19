ТОП-5 лучших машин союзных республик СССР

Советский автопром — это не только Москва и Тольятти. В союзных республиках тоже собирали машины, которые по-своему стали легендами.
Некоторые из них даже поставлялись за границу, а многие и сегодня можно встретить на дорогах.
1. ЗАЗ-965/ЗАЗ-966/ЗАЗ-968 — "Запорожец" (УССР, Запорожье)
Компактный, доступный, народный. ЗАЗ стал первой машиной для тысяч семей. Его звали "ушастым" за характерные воздухозаборники и любили за простоту. А ещё он был неприхотливым и довольно проходимым.
2. РАФ-2203 "Латвия" (Латвийская ССР, Рига)
Микроавтобус, который знал каждый. РАФы служили скорой помощью, маршрутками, корпоративным транспортом. Мягкий ход, просторный салон и узнаваемый силуэт — "Рафик" стал символом служебной мобильности СССР.
3. ЕрАЗ-762 — "Хлебовоз" (Армянская ССР, Ереван)
Компактный фургон на базе УАЗ, известный своей выносливостью. Использовался для развозки хлеба, молока, запчастей — всего. Его ценили за надёжность и возможность "ползти" в любую горку.
4. МАЗ-500/МАЗ-5335 (БССР, Минск)
Один из лучших грузовиков СССР. Минские автозаводы производили мощные тягачи, которые работали по всей стране. Удобная кабина, надёжный двигатель, высокая грузоподъёмность — МАЗы заслужили репутацию "рабочих лошадок".
5. "Колхида" (Грузинская ССР, Кутаиси)
"Колхида" (КАЗ-606, КАЗ-606А, КАЗ-608, КАЗ-608В) — грузовики с оригинальной компоновкой: кабина водителя располагалась над двигателем, что уменьшало габариты и облегчало маневрирование в горах. Он стал символом промышленности Кутаиси и уникальной вехой грузинского автопрома.
Каждая республика вносила в автопром Союза свою особенность — будь то дизайн, выносливость или инженерное решение. Эти машины — часть большого механизма, работавшего на всю страну, и сегодня они вызывают уважение и ностальгию.
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