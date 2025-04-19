От Урала до ИЖа: мотоциклы СССР, которые не подводили

В СССР мотоцикл был не просто транспортом — это был символ свободы, надёжности и настоящей мужской романтики.
От "Урала", способного возить по бездорожью и с коляской, до резвого ИЖа, летящего по шоссе — каждая марка имела характер и своё назначение.
Урал (М-72, М-63, М-67)
Настоящий вездеход. Созданный по образцу немецкого BMW R71, "Урал" быстро стал незаменимым спутником сельской жизни и армейских нужд. Большой, мощный, с коляской и задним приводом на неё — он мог пройти там, где машины застревали.
ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер
Рабочая лошадка для города и трассы. Эти мотоциклы любили за надёжность, простоту ремонта и плавный ход. "Юпитер" даже имел двухцилиндровый двигатель и мог похвастаться хорошей динамикой.
Минск (MMВЗ)
Лёгкий и компактный — идеален для начинающих. Мотоциклы "Минск" славились экономичностью и проходимостью, особенно в сельской местности. Их часто использовали сельские учителя, почтальоны и даже лесники.
Тула (ТМЗ)
Тяжёлый, но выносливый. Производился в Туле и был ориентирован на внедорожную езду и грузовые перевозки. Часто оснащался багажником и использовался на предприятиях и в армейских частях.
Восход (Ковровский завод)
Бюджетный вариант для молодёжи. Прост в управлении и ремонте, лёгкий и маневренный. Многие подростки начинали своё знакомство с мототехникой именно с "Восхода".
Советские мотоциклы были не идеальны по меркам мировых брендов, но они были созданы для наших дорог, нашей жизни и климата. Многие из них ездят до сих пор, а владельцы с гордостью говорят: "Это не мотоцикл — это легенда".
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.