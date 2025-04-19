От Урала до ИЖа: мотоциклы СССР, которые не подводили

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В СССР мотоцикл был не просто транспортом — это был символ свободы, надёжности и настоящей мужской романтики.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл Тула во Владивостоке ф3

От "Урала", способного возить по бездорожью и с коляской, до резвого ИЖа, летящего по шоссе — каждая марка имела характер и своё назначение.

Урал (М-72, М-63, М-67)

Настоящий вездеход. Созданный по образцу немецкого BMW R71, "Урал" быстро стал незаменимым спутником сельской жизни и армейских нужд. Большой, мощный, с коляской и задним приводом на неё — он мог пройти там, где машины застревали.

ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер

Рабочая лошадка для города и трассы. Эти мотоциклы любили за надёжность, простоту ремонта и плавный ход. "Юпитер" даже имел двухцилиндровый двигатель и мог похвастаться хорошей динамикой.

Минск (MMВЗ)

Лёгкий и компактный — идеален для начинающих. Мотоциклы "Минск" славились экономичностью и проходимостью, особенно в сельской местности. Их часто использовали сельские учителя, почтальоны и даже лесники.

Тула (ТМЗ)

Тяжёлый, но выносливый. Производился в Туле и был ориентирован на внедорожную езду и грузовые перевозки. Часто оснащался багажником и использовался на предприятиях и в армейских частях.

Восход (Ковровский завод)

Бюджетный вариант для молодёжи. Прост в управлении и ремонте, лёгкий и маневренный. Многие подростки начинали своё знакомство с мототехникой именно с "Восхода".

Советские мотоциклы были не идеальны по меркам мировых брендов, но они были созданы для наших дорог, нашей жизни и климата. Многие из них ездят до сих пор, а владельцы с гордостью говорят: "Это не мотоцикл — это легенда".