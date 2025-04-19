ГАЗ-66 — вездеход СССР, который не выбирал дорогу

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ГАЗ-66… та самая "шишига", которую слышно было за версту. Вездеход, которому дорога была не указ.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ-66 в Хабаровске

Он просто ехал — по снегу, по грязи, по лесу, по жизни. Там, где другой сдавался, он только начинал работать.

Его знали все — солдаты, геологи, лесники, строители. Кто хоть раз в нём трясся по просёлкам или ночевал в кузове на морозе — тот поймёт. Тёплая печка, простая панель, двигатель гудит, а ты в пути — и будто больше ничего и не надо.

А что по цифрам?

Он весил почти 3,5 тонны, а вез на себе до 2 тонн груза. Под капотом — бензиновый V8 объёмом 4,25 литра, 115 лошадей. Разгонялся до 95 км/ч, но редко кто давил до конца — не в этом была его сила.

Полный привод, блокировки, клиренс 315 мм — настоящий танк на колёсах. Широкие шины с возможностью подкачки прямо с места. Кабина — над двигателем, чтобы кузов был короче, а проходимость — выше.

Он не блистал комфортом, не жаловался, не ломался без повода. Его не любили за роскошь — его уважали за дело. А если застрял — значит, дальше уже не дорога, а болото по пояс.

Сейчас таких уже не делают. А где-то в тайге или за Уралом он всё ещё живёт — пыхтит, рычит, тащит. Настоящий. ГАЗ-66 — это не просто техника. Это память. Это дух времени. Это про тех, кто не выбирал лёгких путей.