Обычные продукты, которые могут лишить вас водительских прав

ГИБДД предупреждает: даже трезвый водитель может получить положительный результат на алкотестере после употребления определённых продуктов и напитков. Это может привести к серьёзным последствиям, включая штраф и лишение водительских прав.
Нарколог Алексей Казанцев отмечает, что некоторые продукты могут временно повысить уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе:
Квас
Кумыс
Безалкогольное пиво
Скисшие соки
Конфеты с алкогольной начинкой
Йогурты, кефир, айран
Бородинский хлеб, бананы, колбаса
Ромовая баба, мятные леденцы, шоколад
Виноградный сок, постоявший на жаре
Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.
Избегайте употребления перечисленных продуктов и напитков перед поездкой.
Если алкотестер показал наличие алкоголя, потребуйте повторную проверку через 15-20 минут.
Убедитесь, что процедура проводится с соблюдением всех правил: присутствие двух понятых или видеозапись, использование сертифицированного прибора с одноразовым мундштуком.
При несогласии с результатами требуйте медицинское освидетельствование.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.