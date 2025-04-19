Обычные продукты, которые могут лишить вас водительских прав

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ГИБДД предупреждает: даже трезвый водитель может получить положительный результат на алкотестере после употребления определённых продуктов и напитков. Это может привести к серьёзным последствиям, включая штраф и лишение водительских прав.​

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Продукты, способные вызвать ложноположительный результат

Нарколог Алексей Казанцев отмечает, что некоторые продукты могут временно повысить уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе:​

Квас

Кумыс

Безалкогольное пиво

Скисшие соки

Конфеты с алкогольной начинкой

Йогурты, кефир, айран

Бородинский хлеб, бананы, колбаса

Ромовая баба, мятные леденцы, шоколад

Виноградный сок, постоявший на жаре​

Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.​

Рекомендации для водителей

Избегайте употребления перечисленных продуктов и напитков перед поездкой.

Если алкотестер показал наличие алкоголя, потребуйте повторную проверку через 15-20 минут.

Убедитесь, что процедура проводится с соблюдением всех правил: присутствие двух понятых или видеозапись, использование сертифицированного прибора с одноразовым мундштуком.

При несогласии с результатами требуйте медицинское освидетельствование.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

