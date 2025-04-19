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Обычные продукты, которые могут лишить вас водительских прав

1:20
Авто

ГИБДД предупреждает: даже трезвый водитель может получить положительный результат на алкотестере после употребления определённых продуктов и напитков. Это может привести к серьёзным последствиям, включая штраф и лишение водительских прав.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Продукты, способные вызвать ложноположительный результат

Нарколог Алексей Казанцев отмечает, что некоторые продукты могут временно повысить уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе:

  • Квас

  • Кумыс

  • Безалкогольное пиво

  • Скисшие соки

  • Конфеты с алкогольной начинкой

  • Йогурты, кефир, айран

  • Бородинский хлеб, бананы, колбаса

  • Ромовая баба, мятные леденцы, шоколад

  • Виноградный сок, постоявший на жаре

Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.

Рекомендации для водителей

  • Избегайте употребления перечисленных продуктов и напитков перед поездкой.

  • Если алкотестер показал наличие алкоголя, потребуйте повторную проверку через 15-20 минут.

  • Убедитесь, что процедура проводится с соблюдением всех правил: присутствие двух понятых или видеозапись, использование сертифицированного прибора с одноразовым мундштуком.

  • При несогласии с результатами требуйте медицинское освидетельствование.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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