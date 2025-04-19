Rover 75 Coupé: прощальный аккорд легендарного бренда

В 2004 году, отмечая столетие бренда, Rover представил концепт-кар 75 Coupé — элегантное двухдверное купе, созданное на базе седана Rover 75. Этот автомобиль стал последним крупным дизайнерским проектом компании перед её банкротством в 2005 году.
Дизайн концепта отсылает к классическим моделям Rover, таким как P5 Coupé и SD1.
"Я хочу, чтобы люди на мгновение отвлеклись от постмодернистского брутализма и насладились элегантными и вечными линиями дизайна 75 Coupé"? — говорит главный дизайнер Питер Стивенс.
Интерьер автомобиля выполнен с использованием натурального дерева и кожи, создавая атмосферу уюта и роскоши.
Концепт оснащён 4,6-литровым V8 двигателем Ford мощностью 260 л. с., аналогичным тому, что использовался в Rover 75 V8. Автомобиль также получил 19-дюймовые легкосплавные диски и двойную выхлопную систему. Проект был реализован всего за девять недель, что не позволило внести все запланированные изменения, включая новую переднюю часть с решёткой радиатора в стиле Lancia.
Несмотря на положительные отзывы, концепт не пошёл в серийное производство. В то время Rover вёл переговоры с китайской компанией SAIC о возможном партнёрстве, и 75 Coupé должен был продемонстрировать потенциал британского дизайна. Однако финансовые трудности компании не позволили реализовать этот проект.
Rover Company — британская автомобилестроительная компания.
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