Машина сыта, но страдает: как привычка долить до краёв портит авто незаметно

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Заправить машину до краёв — для многих это чуть ли не ритуал. Автомат отключился? Ничего, сейчас дольём. Но такая невинная привычка способна обернуться не только проблемами для автомобиля, но и угрозой безопасности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Вес — не проблема, но она не в нём

Ходит мнение, что полный бак ухудшает динамику автомобиля. На деле это не более чем миф. Литр топлива весит около 0,735 кг, значит, даже 50-литровый бак прибавит всего 37 кг. Для легкового автомобиля вроде Toyota Corolla с массой 1300 кг это незаметно. Но проблема вовсе не в весе.

Перелив бьёт по технике

Современные автомобили оборудованы чувствительной системой вентиляции топливного бака. Если доливать топливо после щелчка пистолета, бензин начинает вытекать через дренажные каналы. Постепенно это разъедает уплотнители, портит электропроводку, нарушает работу клапанов. Как результат — стойкий запах топлива в салоне и сбои в работе системы.

Опасность под каплей

Если заливная горловина неплотно закрыта, излишки могут вытекать прямо на дорогу. Особенно это характерно для старых машин с изношенной топливной системой. При тряске, поворотах или в жару капли бензина попадают на асфальт — а это уже не только запах, но и реальный риск возгорания.

Так что желание сэкономить может обернуться дорогим ремонтом и даже угрозой для жизни. Иногда вовремя остановиться — лучшая стратегия.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

