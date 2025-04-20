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Прозвище унизительное, ресурс запредельный: как выжил самый массовый ЛиАЗ

2:06
Авто

Несмотря на издевательское прозвище, автобус ЛиАЗ-677 стал настоящей легендой советских улиц. Вместительный, надёжный, тяговитый — он оказался именно той машиной, которую требовала эпоха.

Автобус ЛиАЗ-677
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Автобус ЛиАЗ-677

От замены ЗИЛа до серийного выпуска

Проектировать его начали в 1960 году, чтобы заменить устаревший ЗИЛ-158В. Уже в 1962 году появился первый прототип, а спустя пару лет — положительное заключение от госкомиссии. До конвейера автобус добрался в 1967-м.

Новый уровень для советского автопарка

С технической точки зрения ЛиАЗ-677 был на голову выше предшественников: 7-литровый бензиновый мотор, автоматическая коробка, вагонная компоновка, пневмоподвеска. Максимальная скорость — 70 км/ч, 25 посадочных мест, а в час пик он "вмещал" до 110 человек. Именно за это пассажиры и дали ему прозвище — "Скотовоз".

Просторный, высокий, но не без недостатков

Автобус оказался не только выносливым, но и удобным: большие окна, обогрев, люки, форточки, улучшенное освещение и габариты. Водители ценили его за отличную обзорность и лёгкость в управлении — несмотря на длину 10,5 метра, он шёл мягко, уверенно и легко забирался даже в гору.

Эволюция "Скотовоза"

К середине 70-х автобус получил новую оптику, аварийные окна и улучшенную подвеску. При всех недостатках, включая шумную трансмиссию, ЛиАЗ оказался настолько удачным, что выпускался до 1994 года, а последние его экземпляры доживали век в глубинке даже в 2010-х.

Абсолютный рекорд

Общий тираж превысил 200 тысяч штук — абсолютный рекорд для своего завода и один из главных в истории советского автобуса.

Уточнения

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) — советское и российское предприятие, производитель автобусов среднего, большого и особо большого класса, расположенный в Ликино-Дулёве Московской области.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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