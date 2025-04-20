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Купили аккумулятор будущего, а получили вечный страх дыма из-под капота

2:19
Авто

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4) всё чаще попадают в поле зрения водителей. Легче, мощнее, с огромным ресурсом — кажется, идеальная альтернатива привычным свинцовым АКБ. Но не всё так однозначно: у продвинутой технологии есть свои подводные камни, способные отпугнуть даже самого любопытного автолюбителя.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Преимущества — очевидные

LiFePO4-аккумуляторы при тех же размерах почти вдвое легче свинцовых. При этом они спокойно выдают 14-15 Вольт — как раз столько, сколько нужно для запуска двигателя. Ресурс впечатляет: до 4 тысяч циклов до потери 20% ёмкости, а затем ещё несколько тысяч — уже с постепенным снижением. Стандартная ёмкость — около 100 Ач.

В морозы такие аккумуляторы способны запустить авто даже при двух третях заряда. Современные модели оснащаются подогревом: плёночные маты активируются автоматически при минусовой температуре. А ещё - плата управления, Wi-Fi и приложение для контроля заряда, температуры и других параметров прямо со смартфона.

Минусы, которые сложно игнорировать

Главная причина сомнений — цена. От 40 тысяч рублей за аккумулятор — серьёзная сумма. За эти деньги можно купить несколько свинцовых АКБ. Вторая проблема — морозоустойчивость. При -30 °C электроника просто отключает батарею в целях безопасности. И хотя сама АКБ живёт долго, за надёжность электроники никто не ручается. Гарантия — 3 года, а дальше как повезёт.

Добавим к этому пожароопасность — в случае ДТП лиферы горят охотно и ярко. И вот тут даже самый продвинутый автолюбитель начинает сомневаться.

Есть ли альтернатива

Если хочется уйти от свинца, стоит посмотреть на литий-титановые (LTO) или натрий-ионные (Na-Ion) аккумуляторы. LTO отлично работают в мороз — до -30 °C, не теряя ёмкость. Правда, и стоят они дороже всех. А вот Na-Ion — дешёвые, но с заметными компромиссами по характеристикам.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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