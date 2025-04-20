Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате

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На АЗС вас могут обмануть, даже если всё кажется честным. Недолив, подмена топлива, мошенничество на кассе — эти схемы работают не только на подозрительных станциях, но и на вполне приличных. Главное оружие мошенников — привычка водителя доверять по умолчанию.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Недолив — классика жанра

Один из самых распространённых способов — программный недолив. В бензоколонку вшивают вредоносное ПО, которое незаметно "крадёт" топливо. При подозрениях можно потребовать контрольную пробу с участием свидетелей и специальной мерной ёмкостью.

Иногда дело даже не в технике, а в человеческом факторе. Заправщик может остановить процесс за литр до конца, а остатки слить в канистру. Особенно часто это происходит, когда водитель отходит от машины. Есть и другая схема: пистолет "работает", но в бак ничего не поступает — топливо снова уходит в карман заправщика.

Что на табличке — не всегда то, что в баке

Нередки случаи подмены топлива. Например, вместо 95-го — 92-й, или летнее дизтопливо зимой. Всё решается просто: меняются наклейки на колонках и пистолетах. Иногда в сговор вступают даже водители бензовозов, сливая дешёвый бензин в баки с дорогим.

Химия, которая убивает двигатель

Разбавление топлива — ещё один способ сэкономить на качестве. В ход идут присадки вроде ТЭС, которые повышают октановое число, но могут навредить мотору. Иногда добавляют обычную воду. Проверить подозрительный бензин можно простыми методами: капля на бумаге или марганцовка.

Мошенники и за кассой

Даже кассиры бывают замешаны в схеме. Например, не возвращают сдачу, ссылаясь на отсутствие мелочи, или списывают оплату без применения скидочной карты. А после смены "бонусы" уходят на их личные карты.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

