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Форму надел — всё можно? Действия, которые инспектору запрещены законом

2:23
Авто

Хотя времена произвола на трассах уже в прошлом, их отголоски всё ещё слышны. Некоторые инспекторы продолжают действовать по старинке, рассчитывая на юридическую безграмотность водителей. И, увы, нередко такие уловки срабатывают.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

"Выйдите из машины" — не приказ, а психологическая уловка

Одна из самых частых манипуляций — требование покинуть автомобиль. Звучит строго, но по закону это допустимо лишь в определённых случаях: если водитель может быть пьян, предстоит досмотр, автомобиль нужен для служебных нужд или человек участвует в оформлении ДТП. В остальных ситуациях это всего лишь просьба, а не обязанность.

Видеосъёмка — ваше право, а не нарушение

Инспекторы нередко пугают водителей запретом на видеосъёмку. На деле — это миф. Любой гражданин имеет полное право фиксировать происходящее. Более того, сотрудник ДПС обязан представиться, показать удостоверение и жетон. Если этого не происходит — включайте камеру без колебаний.

Протокол — не диктант под давлением

Если вас обвиняют в нарушении, требуйте конкретику. Недостаточно фразы "вы нарушили" — должны быть чёткие доказательства. А при составлении протокола водитель имеет право писать объяснение в любой удобной форме — хоть подробно, хоть одно слово: "не согласен". Инспектор не вправе навязывать формулировки.

Остановка без причины — допустима, но с нюансами

Да, машину могут остановить просто для проверки документов. Но любые дальнейшие действия — досмотр, протокол — возможны только при наличии конкретного нарушения. Без этого — никакого давления.

Не обязан стоять и наблюдать

Если нарушение есть, документы можно оформлять и без участия водителя. Главное — дать человеку возможность спокойно ознакомиться с протоколом. Подпись ставится только после прочтения и по желанию.

Камера — ваш свидетель, спокойствие — ваш щит

Раздражённый тон, спешка, попытки запугать — всё это поводы насторожиться. Помните: инспектор — не судья. Его задача — следовать регламенту, а не диктовать условия. Чем увереннее вы знаете свои права, тем меньше шансов, что вас попытаются запутать.

Уточнения

Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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