Куда спешит ваш навигатор — и зачем он снова ведёт по платке

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда навигатор упорно предлагает маршрут через платную дорогу, даже если рядом есть бесплатная альтернатива. Это раздражает, но у такой логики есть конкретные причины.
Навигаторы вроде Google Maps, "Яндекс Навигатора" и других выбирают маршрут не по принципу "подешевле", а по принципу "быстрее" или "надежнее". Платные трассы обычно свободнее, шире и лучше спланированы. Даже при минимальной экономии времени алгоритм может отдать предпочтение такому варианту.
Во многих приложениях нужно вручную отключать использование платных дорог. Если этого не сделать, система будет считать такие маршруты допустимыми. А некоторые пользователи и не знают, что эту функцию вообще можно менять.
Хотя навигаторы не заявляют напрямую о партнёрствах с операторами платных дорог, бизнес-модель некоторых приложений может включать монетизацию через премиум-опции, включая маршрутизацию. Чем больше пользователей регулярно пользуются платными трассами — тем выше лояльность к "быстрому маршруту" и, возможно, к сервису.
Алгоритмы навигаторов анализируют не только расстояние и лимиты скорости, но и текущую загруженность дорог. Если рядом с бесплатной трассой начинается пробка — пусть даже небольшая — платник будет выглядеть как надёжная альтернатива.
GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.