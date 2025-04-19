Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яйца признали суперфудом: вот что они дают организму
Учитель получает в пять раз меньше: как курьеры стали топ-специалистами рынка
Кальмар, как нежное филе: три секрета, которые всё меняют
Как добиться обильного цветения пионов: советы по уходу в мае
Не носите это в 2025! Главные антитренды, которые пора выбросить
Приятные сюрпризы для гостей: Ла-Вилла готовится к наплыву туристов
Представьте цвет, которого нет в природе: учёные объясняют, как это возможно
Юрий Лоза рассказал, как избавился от слежки за ним через смартфон
Прорыв или кризис: что действительно влияет на рост мировой экономики

Куда спешит ваш навигатор — и зачем он снова ведёт по платке

1:39
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда навигатор упорно предлагает маршрут через платную дорогу, даже если рядом есть бесплатная альтернатива. Это раздражает, но у такой логики есть конкретные причины.

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Алгоритмы любят скорость и предсказуемость

Навигаторы вроде Google Maps, "Яндекс Навигатора" и других выбирают маршрут не по принципу "подешевле", а по принципу "быстрее" или "надежнее". Платные трассы обычно свободнее, шире и лучше спланированы. Даже при минимальной экономии времени алгоритм может отдать предпочтение такому варианту.

Настройки по умолчанию работают не в вашу пользу

Во многих приложениях нужно вручную отключать использование платных дорог. Если этого не сделать, система будет считать такие маршруты допустимыми. А некоторые пользователи и не знают, что эту функцию вообще можно менять.

Интересы коммерческих сервисов — ещё один фактор

Хотя навигаторы не заявляют напрямую о партнёрствах с операторами платных дорог, бизнес-модель некоторых приложений может включать монетизацию через премиум-опции, включая маршрутизацию. Чем больше пользователей регулярно пользуются платными трассами — тем выше лояльность к "быстрому маршруту" и, возможно, к сервису.

И ещё немного о пробках

Алгоритмы навигаторов анализируют не только расстояние и лимиты скорости, но и текущую загруженность дорог. Если рядом с бесплатной трассой начинается пробка — пусть даже небольшая — платник будет выглядеть как надёжная альтернатива.

Уточнения

GPS-навигатор устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Садоводство, цветоводство
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Яблочные гаджеты подешевеют: как Apple изменит рынок после возобновления поставок в Россию
Экономика и бизнес
Яблочные гаджеты подешевеют: как Apple изменит рынок после возобновления поставок в Россию Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Последние материалы
Прорыв или кризис: что действительно влияет на рост мировой экономики
Неожиданные причины вздутия — и как не исключать овощи из рациона
Муравьи в цветочных горшках? Проверьте этот лайфхак, прежде чем выбрасывать растение
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Хрупкий выбор: что не так с яйцами всмятку на Пасху
Тайна пустыни: самое необычное место на юго-западе США — и вы его где то уже видели
Алоэ против всего: неожиданные бьюти-хаки с простым гелем, которые работают
Театральная постановка? Необычные детали, которые заставили усомниться в реальности полёта Blue Origin
Волочкова похвасталась новой мебелью: цыганское барокко
Почему желтеет чеснок весной: основные причины и решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.