Куда спешит ваш навигатор — и зачем он снова ведёт по платке

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда навигатор упорно предлагает маршрут через платную дорогу, даже если рядом есть бесплатная альтернатива. Это раздражает, но у такой логики есть конкретные причины.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Алгоритмы любят скорость и предсказуемость

Навигаторы вроде Google Maps, "Яндекс Навигатора" и других выбирают маршрут не по принципу "подешевле", а по принципу "быстрее" или "надежнее". Платные трассы обычно свободнее, шире и лучше спланированы. Даже при минимальной экономии времени алгоритм может отдать предпочтение такому варианту.

Настройки по умолчанию работают не в вашу пользу

Во многих приложениях нужно вручную отключать использование платных дорог. Если этого не сделать, система будет считать такие маршруты допустимыми. А некоторые пользователи и не знают, что эту функцию вообще можно менять.

Интересы коммерческих сервисов — ещё один фактор

Хотя навигаторы не заявляют напрямую о партнёрствах с операторами платных дорог, бизнес-модель некоторых приложений может включать монетизацию через премиум-опции, включая маршрутизацию. Чем больше пользователей регулярно пользуются платными трассами — тем выше лояльность к "быстрому маршруту" и, возможно, к сервису.

И ещё немного о пробках

Алгоритмы навигаторов анализируют не только расстояние и лимиты скорости, но и текущую загруженность дорог. Если рядом с бесплатной трассой начинается пробка — пусть даже небольшая — платник будет выглядеть как надёжная альтернатива.

Уточнения

GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле.

