ВАЗ-2106 — советский люкс: как выглядел комфорт в 1980 году

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В СССР автомобиль был не просто средством передвижения — он был символом статуса, достатка и мечты. И если "Жигули-копейка" была начальным уровнем, то ВАЗ-2106 — это уже класс люкс по советским меркам.

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2106

В 1980 году, когда "шестёрка" была на пике популярности, она считалась вершиной доступного комфорта. Давайте посмотрим, как именно выглядел этот комфорт и чем ВАЗ-2106 заслужил любовь миллионов.

Внешность с намёком на престиж

Отличить "шестёрку" было легко: хромированная решетка радиатора, двойные фары и характерные молдинги по бокам придавали ей строгость и солидность. По сравнению с ранними моделями ВАЗ, она выглядела как машина для серьёзных людей — инженеров, профессоров, директоров заводов.

Интерьер: скромный, но уютный

Салон встречал водителя мягкими сиденьями с улучшенной обивкой, декоративными вставками под "дерево", удобным рулевым колесом и даже часовым механизмом на приборной панели. Обогрев заднего стекла, "печка" с двумя скоростями и улучшенная шумоизоляция — всё это казалось настоящим комфортом.

Технические особенности

Под капотом скрывался 1,6-литровый двигатель мощностью 75 л. с., который позволял "шестёрке" разгоняться до 100 км/ч менее чем за 17 секунд — по тем временам довольно резво. Подвеска была мягкой, что делало поездку по советским дорогам не такой утомительной.

Обслуживание и надёжность

Машину любили за простоту конструкции и ремонтопригодность. Запчасти были относительно доступны, а многие владельцы самостоятельно регулировали зажигание, меняли масло и настраивали карбюратор прямо в гараже. Это был автомобиль с душой, с которым можно было подружиться.

Кто ездил на "шестёрке"?

Она считалась машиной для тех, кто "достиг": купить её было непросто — очередь, блат, распределение по профсоюзной линии. Потому её обладатели берегли свои авто, как зеницу ока. "Шестёрка" часто появлялась в кино и на свадьбах — она выглядела престижно, но без излишнего пафоса.

ВАЗ-2106 стал для советского человека тем, чем для западного был BMW 3-й серии. Стильный, надёжный, комфортабельный и по тем временам — дорогой. "Шестёрка" — это не просто машина, это легенда, которая пахнет бензином, велюром и ностальгией.

Сегодня она — экспонат, а тогда была мечтой, в которую с удовольствием садились всей семьёй, чтобы ехать в Крым, на дачу или просто кататься по пустым проспектам счастливого лета.