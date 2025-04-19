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Советские ЗИЛы: от армии до коммуналки

2:45
Авто

Автомобили ЗИЛ — это не просто грузовики СССР. Это универсальные бойцы советского автопрома, которые встречались повсюду: от парадов на Красной площади до вывоза мусора во дворе.

ЗИЛ-130
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130

Эти машины служили армии, строителям, пожарным и даже музыкантам на гастролях. Вспоминаем, какими были ЗИЛы, и почему без них СССР трудно представить.

 ЗИЛ-157 — армейский ветеран

Классика военного автопрома. Этот мощный, брутальный грузовик с тремя мостами и лебёдкой был незаменим в армии. Проходимость — как у танка, дизайн — как у броневика.

Возил солдат, оружие, продовольствие. Его можно было встретить на любом полигоне или в учениях.

 ЗИЛ-130 — народный любимец

Пожалуй, самый узнаваемый. Синяя кабина, белая крыша — почти символ советской стройки и коммунального быта.

ЗИЛ-130 возил всё: кирпич, картошку, ёлки к Новому году и стройматериалы в деревню. Надёжный, крепкий, с характерным "рычанием" двигателя, он стал героем улиц.

ЗИЛ-131 — для сложных условий

Более современный и универсальный. Этот красавец пошёл дальше: армейская база, грузоперевозки, мобильные радиостанции, даже лесозаготовки.

Он мог тянуть прицепы, забираться в горы и не боялся морозов. Часто становился "сердцем" техники вроде бензовозов, кранов и ракетных комплексов.

ЗИЛ-ММЗ-554 — санитар улиц

Он же — мусоровоз. Если вы помните серо-оранжевый ЗИЛ с круглым баком, то вы жили в СССР.

Эти машины собирали мусор, пыль, помогали дворникам на рассвете. Их рёв будил спящих, а запах — был частью города, как дух булочной.

ЗИЛ-4104 — лимузин для верхушки

Да-да, ЗИЛ умел быть роскошным. Специально для партийной элиты создавали длинные чёрные автомобили с отделкой из дерева, бархата и шёлка.

Эти машины возили генсеков, маршалов и иностранных лидеров, и были символом престижа наравне с "Чайками".

ЗИЛ — это целая эпоха на колёсах. Они были везде — в армии, на заводе, в селе и на кремлёвской площади. От сурового ЗИЛ-157 до помпезного лимузина — каждый из них играл свою роль в огромном механизме страны. И даже сегодня, спустя десятилетия, на просторах бывшего СССР всё ещё можно встретить гудящий ЗИЛ, мчащийся по делам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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