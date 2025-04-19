Волга ГАЗ-24: от таксопарка до кортежа

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Это машина, которая одинаково уверенно возила и министров, и молодожёнов. Символ надёжности, стиля и немного — мечты. Это ГАЗ-24 "Волга".

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ГАЗ-24-01 Волга

В СССР у каждой машины была своя судьба. Но у ГАЗ-24 — она особенная. Это не просто автомобиль. Это "Волга", с заглавной буквы. Её уважали, о ней мечтали, её боялись (если с мигалкой). И, главное, она была вездесуща: от свадеб до секретных ведомств, от сёл до Кремля.

Элегантность и строгость на колёсах

ГАЗ-24 выпускалась с 1970 года и выглядела, как будто её рисовали для фильмов про шпионов. Хром, выразительная решётка, уверенные линии — на дороге её узнавали мгновенно.

Салон — просторный, сиденья как диваны, руль — почти автобусный. Внутри пахло дерматином и государственной важностью.

Машина для народа… и не совсем

Формально ГАЗ-24 можно было купить. На практике — чаще её "доставали".

Работала в такси — жёлтая, с "шашечками" и счётчиком.

Водители такси мечтали о такой: надёжная, мягкая, ест всё, чинится на коленке.

Молодожёны арендовали "Волгу" на свадьбу — чтобы красиво, как в кино.

Но самый особый статус был у чёрной ГАЗ-24, особенно с антеннами — это уже ближе к органам, кортежам, госструктурам.

Волга — как часть власти

В неё сажали важных людей. Её включали в кортежи. Она стояла под министерствами и подъезжала к "Берёзке".

ГАЗ-24 была символом власти без показного богатства — идеальное сочетание для Советского Союза.

На базе Волги делали "служебные" версии, даже с усиленными двигателями и бронированными стёклами.

В гараже у мечтателя

Некоторые счастливчики получали её в личное пользование — за заслуги, награды или удачную комбинацию знакомств. Хранить Волгу — было делом чести. Её натирали до блеска, держали в гаражах под покрывалами, "на яме" — в идеале.

Иногда владелец Волги был важнее самого автомобиля.

Уход с шиком

ГАЗ-24 выпускали до конца 80-х, затем её сменила ГАЗ-3102. Но легенда не умерла.

Её можно встретить в ретро-гаражах, на автофестивалях, и в глазах тех, кто говорит: "Вот это была машина… А не то, что сейчас".

Волга ГАЗ-24 — не просто автомобиль. Это эпоха с ключом зажигания. Она жила двойной жизнью: честно трудилась в таксопарках и молча возила министров. Символ стабильности, скромной роскоши и большого уважения. И даже сейчас, спустя десятилетия, если ты видишь ухоженную чёрную Волгу — хочется поправить воротник и встать по стойке "смирно".