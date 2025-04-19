Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы

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Многие уверены, что чем быстрее, тем эффективнее. Но на деле езда со скоростью 90 км/ч может быть на 23% экономичнее, чем при 110 км/ч. Это простая привычка, которая экономит топливо и деньги.

Фото: Own work by Tckma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Педаль автомобиля

На скоростях выше 110 км/ч двигатель работает на повышенных оборотах, возрастает сопротивление воздуха, коробка передач не переключается на оптимальную передачу — всё это ведёт к перерасходу топлива.

Езда на скорости 120 км/ч может быть экономичнее, чем на 110 км/ч — всё зависит от режима работы двигателя и дорожных условий. Главное — стабильность и предсказуемость.

Регулярное обслуживание автомобиля помогает сохранять топливную эффективность. Грязные фильтры, изношенные свечи и неверное давление в шинах снижают КПД, независимо от стиля вождения.

Правильный выбор передачи в зависимости от скорости и рельефа играет ключевую роль. Недооценка этого фактора — частая причина перерасхода топлива даже на "правильной" скорости.