Мотоциклы СССР. ИЖ Планета-5: вечно текущий, но всегда заводится  

Масло в сапогах, ведро под карбюратором, но стоит пнуть кикстартер — и он оживает. Это мотоцикл ИЖ Планета-5.
"Пятёрка" была для тех, кто не боялся испачкать руки, но хотел ехать — куда угодно.
Заводится с полтычка — если не зима
Он всегда течёт — но ты к этому готов
Масло капает с левой стороны. Карбюратор слезится, как уставший боец.
Тряпка в бардачке — обязательный атрибут, как домкрат у "Жигулей". Но зато мотор — выносливый, как дед с фронта.
Внешность — классика двора
Любили за надёжность и характер
На нём ездили на картошку, на озеро, на танцы. Возили мешки, канистры, а иногда — всю семью.
И если вдруг глох — можно было оживить его кулаком и проводом от "Нивы".
А ещё он был свой
Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?