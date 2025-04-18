Мотоциклы СССР. ИЖ Планета-5: вечно текущий, но всегда заводится

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Масло в сапогах, ведро под карбюратором, но стоит пнуть кикстартер — и он оживает. Это мотоцикл ИЖ Планета-5.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Иж планета-5

"Пятёрка" была для тех, кто не боялся испачкать руки, но хотел ехать — куда угодно.

Заводится с полтычка — если не зима

Кикстартеру не нужен был ключ — только верная нога.

Зимой — грели феном (если был).

Летом — искра, подсос и чуть ласки — и вот он, голос двухтактной свободы.

Он всегда течёт — но ты к этому готов

Масло капает с левой стороны. Карбюратор слезится, как уставший боец.

Тряпка в бардачке — обязательный атрибут, как домкрат у "Жигулей". Но зато мотор — выносливый, как дед с фронта.

Внешность — классика двора

Красный или синий бак с полосой.

Хром, которому плевать на ржавчину.

Глушитель — длинный, как обещания.

Коляска — иногда, но чаще — одиночка.

Любили за надёжность и характер

На нём ездили на картошку, на озеро, на танцы. Возили мешки, канистры, а иногда — всю семью.

И если вдруг глох — можно было оживить его кулаком и проводом от "Нивы".

А ещё он был свой