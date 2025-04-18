Мотоцикл Минск — лёгкий, злой, и на нём ездили все пацаны

В каждом дворе был парень, который умел завести мотоцикл "Минск" с полоборота.
Он гремел, вонял бензином, летал по просёлкам — и был первой техникой, что дарила свободу.
Лёгкий — потому что поднимал одного человека
Весил чуть больше 100 кг, с виду — хлипкий, но именно этим и был хорош. Его можно было:
Злой — потому что с характером и не всегда заводился
На нём ездили все пацаны
Иногда — просто, чтобы прокатиться кругами по двору под лай собак.
Как выглядел?
Почему его любили?
Простой, как три копейки. Не требовал много — бензин, масло и немного смекалки.
Можно было разобрать и собрать за вечер, а запчасти — достать на барахолке или у соседа.
Мотоцикл из Белоруссии "Минск" — это и про юность, и про свободу.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.