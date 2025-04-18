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Мотоцикл Минск — лёгкий, злой, и на нём ездили все пацаны

1:29
Авто

В каждом дворе был парень, который умел завести мотоцикл "Минск" с полоборота.

Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1

Он гремел, вонял бензином, летал по просёлкам — и был первой техникой, что дарила свободу.

Лёгкий — потому что поднимал одного человека

Весил чуть больше 100 кг, с виду — хлипкий, но именно этим и был хорош. Его можно было:

  • быстро закатить в сарай,
  • починить прямо на коленке,
  • поднять вдвоём, если уронил в грязи.

Злой — потому что с характером и не всегда заводился

  • Одна педаль — 15 шансов завести.
  • Если "засыпал" — искру нужно было ловить отвёрткой и молитвой.
  • Но если уж завёлся — ревел, как надо, и разгонялся до 80 км/ч без страха.

На нём ездили все пацаны

  • За хлебом.
  • За девчонкой.
  • За реку — посмотреть, как строят мост.

Иногда — просто, чтобы прокатиться кругами по двору под лай собак.

Как выглядел?

  • Бак — каплевидный, крашеный в яркий цвет.
  • Сиденье — длинное, на двоих.
  • Руль — простой, с натёртыми грипсами.
  • Шум — характерный: с синеватым дымом из трубы.

Почему его любили?

Простой, как три копейки. Не требовал много — бензин, масло и немного смекалки.

Можно было разобрать и собрать за вечер, а запчасти — достать на барахолке или у соседа.

Мотоцикл из Белоруссии "Минск" — это и про юность, и про свободу.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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