Мотоцикл Минск — лёгкий, злой, и на нём ездили все пацаны

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

В каждом дворе был парень, который умел завести мотоцикл "Минск" с полоборота.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1

Он гремел, вонял бензином, летал по просёлкам — и был первой техникой, что дарила свободу.

Лёгкий — потому что поднимал одного человека

Весил чуть больше 100 кг, с виду — хлипкий, но именно этим и был хорош. Его можно было:

быстро закатить в сарай,

починить прямо на коленке,

поднять вдвоём, если уронил в грязи.

Злой — потому что с характером и не всегда заводился

Одна педаль — 15 шансов завести.

Если "засыпал" — искру нужно было ловить отвёрткой и молитвой.

Но если уж завёлся — ревел, как надо, и разгонялся до 80 км/ч без страха.

На нём ездили все пацаны

За хлебом.

За девчонкой.

За реку — посмотреть, как строят мост.

Иногда — просто, чтобы прокатиться кругами по двору под лай собак.

Как выглядел?

Бак — каплевидный, крашеный в яркий цвет.

Сиденье — длинное, на двоих.

Руль — простой, с натёртыми грипсами.

Шум — характерный: с синеватым дымом из трубы.

Почему его любили?

Простой, как три копейки. Не требовал много — бензин, масло и немного смекалки.

Можно было разобрать и собрать за вечер, а запчасти — достать на барахолке или у соседа.

Мотоцикл из Белоруссии "Минск" — это и про юность, и про свободу.