Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки

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Мир мотоциклов — это не только спортбайки за миллионы и круизёры для байкеров с опытом. Есть модели, которые выглядят достойно, едут уверенно и не требуют продавать машину ради покупки. Мы собрали пять интересных мотоциклов от Honda, Kawasaki, CFMoto, Royal Enfield и Jawa — надёжных, недорогих и стильных. Они подойдут и для новичков, и для тех, кто решил вернуться в седло после долгого перерыва.

Фото: Own work by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW R 12

Honda GB350S — спокойствие в стиле ретро

Классический родстер для тех, кто ценит комфорт и неспешную езду. Низкая посадка, удобное седло, выносливый двигатель на 348 "кубов" и уверенная управляемость. Отличный вариант для женщин, начинающих райдеров и любителей ретро-формата.

Kawasaki W230 — привет из шестидесятых

Модель в стиле культовой W1, но с современной "начинкой". Проволочные колёса, хромированные детали, круглый спидометр — всё, как в старые добрые времена. При этом байк лёгкий, маневренный, с шестиступенчатой коробкой и надёжной ABS.

CFMoto 300 NK — технологии по цене "пятнашки"

Самый доступный байк из подборки, но при этом с крутым оснащением: цветной TFT-дисплей с возможностью подключения к смартфону, управляемый свет, динамичный двигатель на 292 "куба". Подойдёт даже тем, кто только начинает свой мотопуть.

Royal Enfield HNTR 350 — стильный городской партнёр

Классический дизайн, удобная посадка, спокойный мотор и лёгкость в управлении. Невысокое сиденье и продуманная эргономика делают его удобным для повседневных поездок по городу. Есть даже USB-разъём для зарядки гаджетов.

Jawa Geena 400 — неожиданно дерзкая "Ява"

Совсем не похожа на привычные Jawa — это спортивный naked с агрессивным внешним видом и мощным двигателем на 401 куб. Цветной дисплей, уверенная динамика и лёгкое управление. Мотоцикл для тех, кто хочет выделиться.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

