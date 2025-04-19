Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки

Мир мотоциклов — это не только спортбайки за миллионы и круизёры для байкеров с опытом. Есть модели, которые выглядят достойно, едут уверенно и не требуют продавать машину ради покупки. Мы собрали пять интересных мотоциклов от Honda, Kawasaki, CFMoto, Royal Enfield и Jawa — надёжных, недорогих и стильных. Они подойдут и для новичков, и для тех, кто решил вернуться в седло после долгого перерыва.
Классический родстер для тех, кто ценит комфорт и неспешную езду. Низкая посадка, удобное седло, выносливый двигатель на 348 "кубов" и уверенная управляемость. Отличный вариант для женщин, начинающих райдеров и любителей ретро-формата.
Модель в стиле культовой W1, но с современной "начинкой". Проволочные колёса, хромированные детали, круглый спидометр — всё, как в старые добрые времена. При этом байк лёгкий, маневренный, с шестиступенчатой коробкой и надёжной ABS.
Самый доступный байк из подборки, но при этом с крутым оснащением: цветной TFT-дисплей с возможностью подключения к смартфону, управляемый свет, динамичный двигатель на 292 "куба". Подойдёт даже тем, кто только начинает свой мотопуть.
Классический дизайн, удобная посадка, спокойный мотор и лёгкость в управлении. Невысокое сиденье и продуманная эргономика делают его удобным для повседневных поездок по городу. Есть даже USB-разъём для зарядки гаджетов.
Совсем не похожа на привычные Jawa — это спортивный naked с агрессивным внешним видом и мощным двигателем на 401 куб. Цветной дисплей, уверенная динамика и лёгкое управление. Мотоцикл для тех, кто хочет выделиться.
Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.
Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.