Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пароизоляция не работает? Вы могли допустить эту распространённую ошибку
Больше никакой асимметрии: эти трюки помогут нарисовать идеальные стрелки даже новичку
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги

Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки

2:16
Авто

Мир мотоциклов — это не только спортбайки за миллионы и круизёры для байкеров с опытом. Есть модели, которые выглядят достойно, едут уверенно и не требуют продавать машину ради покупки. Мы собрали пять интересных мотоциклов от Honda, Kawasaki, CFMoto, Royal Enfield и Jawa — надёжных, недорогих и стильных. Они подойдут и для новичков, и для тех, кто решил вернуться в седло после долгого перерыва.

BMW R 12
Фото: Own work by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW R 12

Honda GB350S — спокойствие в стиле ретро

Классический родстер для тех, кто ценит комфорт и неспешную езду. Низкая посадка, удобное седло, выносливый двигатель на 348 "кубов" и уверенная управляемость. Отличный вариант для женщин, начинающих райдеров и любителей ретро-формата.

Kawasaki W230 — привет из шестидесятых

Модель в стиле культовой W1, но с современной "начинкой". Проволочные колёса, хромированные детали, круглый спидометр — всё, как в старые добрые времена. При этом байк лёгкий, маневренный, с шестиступенчатой коробкой и надёжной ABS.

CFMoto 300 NK — технологии по цене "пятнашки"

Самый доступный байк из подборки, но при этом с крутым оснащением: цветной TFT-дисплей с возможностью подключения к смартфону, управляемый свет, динамичный двигатель на 292 "куба". Подойдёт даже тем, кто только начинает свой мотопуть.

Royal Enfield HNTR 350 — стильный городской партнёр

Классический дизайн, удобная посадка, спокойный мотор и лёгкость в управлении. Невысокое сиденье и продуманная эргономика делают его удобным для повседневных поездок по городу. Есть даже USB-разъём для зарядки гаджетов.

Jawa Geena 400 — неожиданно дерзкая "Ява"

Совсем не похожа на привычные Jawa — это спортивный naked с агрессивным внешним видом и мощным двигателем на 401 куб. Цветной дисплей, уверенная динамика и лёгкое управление. Мотоцикл для тех, кто хочет выделиться.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью
Шоу-бизнес
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета
Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги
Чувак, ну ты красавчик: Юра Борисов обескуражил Марка Эйдельштейна своим ответом на признание в зависти
Секрет стильного фасада — работает даже на обычном доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.