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Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома

2:40
Авто

Немецкий автопром давно стал синонимом выносливости и инженерной точности. Некоторые модели выдерживают такие пробеги, о которых другие бренды могут только мечтать. Простой уход, доступные запчасти и честная механика — именно это делает их "долгожителями" на дорогах.

BMW X3
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X3

Вот пять автомобилей, которые стали символом немецкой надёжности и до сих пор служат владельцам, несмотря на возраст и пробег.

Mercedes-Benz W124: машина, созданная на десятилетия

Пробег без капремонта — до 1 000 000 км

Один из самых легендарных автомобилей в истории марки. Прочная подвеска, кузов из качественной стали и моторы, которые "не убить". W124 до сих пор встречается на дорогах в отличном состоянии, даже с пробегами под 700 тысяч. И это без капитального ремонта.

Volkswagen Passat B5/B6: разумный выбор для прагматиков

Пробег — 400 000+ км

Passat этих поколений до сих пор держит высокую цену на вторичке. Особенно славятся версии с дизелем 1.9 TDI — он неубиваем. Надёжная коробка, крепкий кузов и простая в ремонте конструкция сделали эти модели любимыми среди тех, кто ценит практичность.

Audi A6 C5: элегантный долгожитель

Пробег — до 500 000 км

Классическая Audi с продуманной конструкцией и достойным ресурсом. Особенно хороши дизельные версии с quattro и автоматом Tiptronic. При аккуратной эксплуатации служит долго и без особых затрат на обслуживание.

BMW 5 E39: надёжность в стиле драйв

Пробег — до 500 000 км

Любимец поклонников BMW и одна из самых сбалансированных "пятёрок". Моторы M54 и M57 признаны одними из самых надёжных. В E39 прекрасно сочетаются комфорт, управляемость и ремонтопригодность. Запчастей на рынке — хоть отбавляй.

Opel Astra H: скромный труженик

Пробег — 300 000-400 000 км

Бюджетный, но честный автомобиль. Атмосферные бензиновые двигатели 1.6 и 1.8 служат без капризов и крупных вложений. Идеальный вариант для города, где важны простота и экономичность. За надёжность — твёрдая пятёрка.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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