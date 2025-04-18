Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам

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Российский авторынок переживает непростые времена — после ухода крупных мировых брендов автовладельцы лишились привычного выбора, гарантий и сервиса. Вместо привычных поставок — параллельный импорт с непредсказуемыми ценами. Зато освободившееся пространство активно заполняют китайские производители, предлагая аналоги знакомых моделей.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300: вне конкуренции, но не вне доступа

Toyota Land Cruiser 300 — один из самых узнаваемых и надежных рамных внедорожников в мире.

Этот флагман от Toyota давно стал синонимом неприхотливости, прочности и премиального комфорта. Его любили за уверенность на бездорожье и стойкость к климатическим капризам. Несмотря на прекращение официальных поставок в 2022 году, спрос на модель не снижается. Сейчас "трёхсотку" 2025 года можно приобрести по параллельному импорту минимум за 12 млн рублей.

В альтернативу можно рассмотреть Tank 500 от Great Wall Motors — премиальный китайский внедорожник с турбированным V6 (299 л. с.) и 9-ступенчатым автоматом. Цена — от 6,3 млн рублей.

Nissan Patrol: восточный любимец российского юга

Patrol идеально подходил для эксплуатации в условиях российского бездорожья, особенно в регионах с песчаными почвами.

Nissan Patrol давно завоевал репутацию выносливого и комфортного внедорожника. Новый Patrol поколения Y63 в 2024 году стал ещё популярнее на Ближнем Востоке, но в России его теперь можно получить только по параллельной схеме — за 13-15 млн рублей.

Похожий по духу и геометрии — Oting "Палладин" от Sinomach Auto, построенный на базе пикапа Nissan Frontier. Доступны бензиновая (231 л. с.) и дизельная (190 л. с.) версии, салон рассчитан на 7 человек, цена — от 3,8 до 4,5 млн рублей.

Mitsubishi Pajero Sport: прощание с "рабочей лошадкой"

Модель была особенно популярна в регионах с плохими дорогами благодаря своей проходимости и экономичности.

Этот внедорожник всегда находил отклик у водителей, которым был важен баланс цены, проходимости и надёжности. Сегодня Pajero Sport можно привезти в Россию из Таиланда или Бразилии за 5,4 млн рублей.

В качестве китайского замещения предлагают Haval H5 — более компактный рамник от Great Wall, который стоит около 3,8 млн рублей. Нужен третий ряд сидений? Тогда стоит рассмотреть Haval H9, он обойдётся на полмиллиона дороже, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

