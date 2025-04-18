Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья
6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться
Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт
Долговая игра Японии и Китая: кто из них удержит свои миллиарды в казначейских облигациях США
Лучший бомбардир турецкой лиги погиб, упав с 11-го этажа
Почему зубы мудрости всё ещё растут — неожиданный ответ от эволюции
Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты  
Пока ты листаешь ленту в кровати, кто-то включает режим антистарение
Грех сребролюбия: жажда не богатства, а контроля

Всё, культовые авто ушли: хотите рамник — придётся играть по китайским правилам

3:06
Авто

Российский авторынок переживает непростые времена — после ухода крупных мировых брендов автовладельцы лишились привычного выбора, гарантий и сервиса. Вместо привычных поставок — параллельный импорт с непредсказуемыми ценами. Зато освободившееся пространство активно заполняют китайские производители, предлагая аналоги знакомых моделей.

Toyota Land Cruiser 300
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300: вне конкуренции, но не вне доступа

Toyota Land Cruiser 300 — один из самых узнаваемых и надежных рамных внедорожников в мире.

Этот флагман от Toyota давно стал синонимом неприхотливости, прочности и премиального комфорта. Его любили за уверенность на бездорожье и стойкость к климатическим капризам. Несмотря на прекращение официальных поставок в 2022 году, спрос на модель не снижается. Сейчас "трёхсотку" 2025 года можно приобрести по параллельному импорту минимум за 12 млн рублей.

В альтернативу можно рассмотреть Tank 500 от Great Wall Motors — премиальный китайский внедорожник с турбированным V6 (299 л. с.) и 9-ступенчатым автоматом. Цена — от 6,3 млн рублей.

Nissan Patrol: восточный любимец российского юга

Patrol идеально подходил для эксплуатации в условиях российского бездорожья, особенно в регионах с песчаными почвами.

Nissan Patrol давно завоевал репутацию выносливого и комфортного внедорожника. Новый Patrol поколения Y63 в 2024 году стал ещё популярнее на Ближнем Востоке, но в России его теперь можно получить только по параллельной схеме — за 13-15 млн рублей.

Похожий по духу и геометрии — Oting "Палладин" от Sinomach Auto, построенный на базе пикапа Nissan Frontier. Доступны бензиновая (231 л. с.) и дизельная (190 л. с.) версии, салон рассчитан на 7 человек, цена — от 3,8 до 4,5 млн рублей.

Mitsubishi Pajero Sport: прощание с "рабочей лошадкой"

Модель была особенно популярна в регионах с плохими дорогами благодаря своей проходимости и экономичности.

Этот внедорожник всегда находил отклик у водителей, которым был важен баланс цены, проходимости и надёжности. Сегодня Pajero Sport можно привезти в Россию из Таиланда или Бразилии за 5,4 млн рублей.

В качестве китайского замещения предлагают Haval H5 — более компактный рамник от Great Wall, который стоит около 3,8 млн рублей. Нужен третий ряд сидений? Тогда стоит рассмотреть Haval H9, он обойдётся на полмиллиона дороже, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Красота и стиль
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Садоводство, цветоводство
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Последние материалы
Грех сребролюбия: жажда не богатства, а контроля
Ошибки в планировке кухни, которые каждый день крадут ваше время
Самый простой тест на долголетие, который можно провести дома
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова представляет свою книгу Донбасс. Дорога домой
Самая недооценённая кошка: почему её не забирают из приюта
Самый нежный творожный десерт для Пасхи: без выпечки и без риска
Китай готов к диалогу с США: важное условие для переговоров
Как съесть два кулича и не пожалеть: рецепт без сахара и чувства вины
Место в Бразилии, где счастье подают с джемом и тишиной
Старое авто за бесценок, навязки в нагрузку: что скрывает схема Trade-In
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.