Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты

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Шумные, пахнущие соляркой и пыльным салоном — автобусы Советского Союза были не просто транспортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автобус КАвЗ-685М

Это был ритм жизни: от завода до дома, от вокзала до дачи.

Знаковые марки, которые помнят миллионы

ЛиАЗ-677 — городской рыжий монстр с автоматической коробкой. Гремел на каждой яме, но ехал уверенно.

ПАЗ-672 — "пазик", любимец сёл и райцентров. Маленький, тёплый, с занавесками и ведром возле водителя.

Икарус-260/280 — венгерский гость, что "брал всех". Гармония гармошки и тряски.

КАвЗ-685 — школьный и междугородний, с характерной передней дверью с рычагом и вечным сквозняком.

ЗиЛ-158 — старичок на маршрутах 60-х, с круглой мордой и металлическим шиком.

Как выглядели маршруты?

Советская маршрутная сеть была огромной и строго подчинена логике:

Город — Пригород — Завод — Обратно.

Райцентр — Село — Райцентр.

Вокзал — Аэропорт — Гостиница — ДК.

Часто на остановках была металлическая схема с линиями, где маршрут подкрашен фломастером и иногда подписан от руки.

Салон и атмосфера

Сиденья жёсткие, но по ГОСТу.

Летом — духота и открытые люки. Зимой — колотун и запотевшие окна.

Иногда играло радио, а иногда просто гудел мотор.

Интересные маршруты, о которых вспоминают