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Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты  

1:56
Авто

Шумные, пахнущие соляркой и пыльным салоном — автобусы Советского Союза были не просто транспортом.

Автобус КАвЗ-685М
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Автобус КАвЗ-685М

Это был ритм жизни: от завода до дома, от вокзала до дачи.

Знаковые марки, которые помнят миллионы

  • ЛиАЗ-677 — городской рыжий монстр с автоматической коробкой. Гремел на каждой яме, но ехал уверенно.
  • ПАЗ-672 — "пазик", любимец сёл и райцентров. Маленький, тёплый, с занавесками и ведром возле водителя.
  • Икарус-260/280 — венгерский гость, что "брал всех". Гармония гармошки и тряски.
  • КАвЗ-685 — школьный и междугородний, с характерной передней дверью с рычагом и вечным сквозняком.
  • ЗиЛ-158 — старичок на маршрутах 60-х, с круглой мордой и металлическим шиком.

Как выглядели маршруты?

Советская маршрутная сеть была огромной и строго подчинена логике:

  • Город — Пригород — Завод — Обратно.
  • Райцентр — Село — Райцентр.
  • Вокзал — Аэропорт — Гостиница — ДК.

Часто на остановках была металлическая схема с линиями, где маршрут подкрашен фломастером и иногда подписан от руки.

Салон и атмосфера

  • Сиденья жёсткие, но по ГОСТу.
  • Летом — духота и открытые люки. Зимой — колотун и запотевшие окна.
  • Иногда играло радио, а иногда просто гудел мотор.

Интересные маршруты, о которых вспоминают

  • Икарус от ВДНХ до аэропорта Шереметьево.
  • ПАЗик в горах Кавказа, карабкающийся по серпантину.
  • ЛиАЗ по кольцу в Минске, где заходили и выходили одновременно десятки людей.
  • КАвЗ на дальнем Севере, где водители носили шапки-ушанки даже летом.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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