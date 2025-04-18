Автобусы СССР. Марки, схемы и реальные маршруты
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Шумные, пахнущие соляркой и пыльным салоном — автобусы Советского Союза были не просто транспортом.
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Автобус КАвЗ-685М
Это был ритм жизни: от завода до дома, от вокзала до дачи.
Знаковые марки, которые помнят миллионы
- ЛиАЗ-677 — городской рыжий монстр с автоматической коробкой. Гремел на каждой яме, но ехал уверенно.
- ПАЗ-672 — "пазик", любимец сёл и райцентров. Маленький, тёплый, с занавесками и ведром возле водителя.
- Икарус-260/280 — венгерский гость, что "брал всех". Гармония гармошки и тряски.
- КАвЗ-685 — школьный и междугородний, с характерной передней дверью с рычагом и вечным сквозняком.
- ЗиЛ-158 — старичок на маршрутах 60-х, с круглой мордой и металлическим шиком.
Как выглядели маршруты?
Советская маршрутная сеть была огромной и строго подчинена логике:
- Город — Пригород — Завод — Обратно.
- Райцентр — Село — Райцентр.
- Вокзал — Аэропорт — Гостиница — ДК.
Часто на остановках была металлическая схема с линиями, где маршрут подкрашен фломастером и иногда подписан от руки.
Салон и атмосфера
- Сиденья жёсткие, но по ГОСТу.
- Летом — духота и открытые люки. Зимой — колотун и запотевшие окна.
- Иногда играло радио, а иногда просто гудел мотор.
Интересные маршруты, о которых вспоминают
- Икарус от ВДНХ до аэропорта Шереметьево.
- ПАЗик в горах Кавказа, карабкающийся по серпантину.
- ЛиАЗ по кольцу в Минске, где заходили и выходили одновременно десятки людей.
- КАвЗ на дальнем Севере, где водители носили шапки-ушанки даже летом.
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