Что происходит с автомобильным рынком в России? Вот почему падают продажи новых машин

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Продажи б/у автомобилей в первом квартале 2025 года выросли на 3 процента. Новых владельцев обрели 1 265 629 машин. Какие еще изменения наблюдаются на авторынке в России, расскажем в этом материале.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Больше в РФ всего покупают АвтоВАЗ, продажи которого выросли почти на 12 процентов, а в топ-10 самых популярных моделей вошли сразу пять "Лад".

"Собственно, в ценах и кроется залог стабильности вторичного рынка", — цитирует автоэксперта Андрея Ломанова KP. RU.

Он добавил, что б/у автомобилей не касается возросший утильсбор. Большую часть таких машин покупают без кредитов.

По данным "Автостата", подержанная машина в среднем обходится в 1,48 млн рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

