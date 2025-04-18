Что происходит с автомобильным рынком в России? Вот почему падают продажи новых машин

Продажи б/у автомобилей в первом квартале 2025 года выросли на 3 процента. Новых владельцев обрели 1 265 629 машин. Какие еще изменения наблюдаются на авторынке в России, расскажем в этом материале.
Больше в РФ всего покупают АвтоВАЗ, продажи которого выросли почти на 12 процентов, а в топ-10 самых популярных моделей вошли сразу пять "Лад".
"Собственно, в ценах и кроется залог стабильности вторичного рынка", — цитирует автоэксперта Андрея Ломанова KP. RU.
Он добавил, что б/у автомобилей не касается возросший утильсбор. Большую часть таких машин покупают без кредитов.
По данным "Автостата", подержанная машина в среднем обходится в 1,48 млн рублей.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.