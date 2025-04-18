Скрипел, как подъездная дверь. Но вмещал полшколы и половину завода

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Икарус 280 — гармошка, которая пахла резиной и Венгрией
1:35
Авто

Он был длинный, шумный и незаменимый. Советские города знали его наизусть. Это — венгерский автобус-гармошка "Икарус" 280.

Икарус-280 в Ельце
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Икарус-280 в Ельце

Он стал настоящей рабочей лошадкой для маршрутов, где людей было больше, чем воздуха.

Из Будапешта с уважением

Икарусы шли в СССР из Венгрии, как горячие пирожки. Особенно в 80-х, когда транспорт начинал "трескаться" от перегрузки.

Модель 280 — это сочленённый автобус на 160 человек. Дверей — 4, гармошка по центру, мотор — в середине. И запах — резина и дизель, знакомый с детства.

Почему мы их любили и ненавидели

Любили:

  • Вмещали всех, кто бежал на остановку, крича на ходу.
  • Можно было постоять на "гармошке" — почти как на батуте.
  • Ехали бодро, даже по сугробам.

Ненавидели:

  • Зимой — холод как в холодильнике.
  • Летом — парилка с ароматом советских курток.
  • Сквозняки, скрип и "душный дед" у окна — по умолчанию.

В каждом городе — свои легенды

  • В Москве — на кольце и в спальных районах.
  • В Киеве и Минске — на маршрутах в промзоны.
  • В Сибири — укутанные мехом водители, ругающие тормоза.
  • В моём летне-знойном Волгограде — кондиционер? Это открытое окно.

Икарус 280 — это не просто автобус. Это эпоха, когда дорога домой была приключением, а поездка в гармошке — настоящим квестом.

Гармошка Икарус 280. Все про автобус легенду из нашего детства
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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