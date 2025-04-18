Скрипел, как подъездная дверь. Но вмещал полшколы и половину завода

Он был длинный, шумный и незаменимый. Советские города знали его наизусть. Это — венгерский автобус-гармошка "Икарус" 280.
Он стал настоящей рабочей лошадкой для маршрутов, где людей было больше, чем воздуха.
Из Будапешта с уважением
Икарусы шли в СССР из Венгрии, как горячие пирожки. Особенно в 80-х, когда транспорт начинал "трескаться" от перегрузки.
Модель 280 — это сочленённый автобус на 160 человек. Дверей — 4, гармошка по центру, мотор — в середине. И запах — резина и дизель, знакомый с детства.
Почему мы их любили и ненавидели
Любили:
Ненавидели:
В каждом городе — свои легенды
Икарус 280 — это не просто автобус. Это эпоха, когда дорога домой была приключением, а поездка в гармошке — настоящим квестом.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.