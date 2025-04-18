Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет

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Эта Ferrari 512 TR Testarossa была не просто машиной — она стала символом золотых лет Майкла Джордана, и в какой-то момент просто исчезла с радаров. С 2010 года — ни одного упоминания, ни одной фотографии. Пока в апреле 2025-го её внезапно не нашли. Живая, целая, как из прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Феррари

Машина с историей: от Джордана до вдохновителя Уилла Смита

Впервые Джордан получил эту Ferrari 29 февраля 1992 года от салона Lake Forest Ferrari. Несколько лет он колесил на ней по Чикаго — вспышки камер, редкие фото, фанаты, запоминающие номер наизусть. В 1995-м он продал автомобиль Крису Гарднеру — тому самому, чья судьба вдохновила фильм "В погоне за счастьем".

Последнее упоминание о Ferrari — аукцион в 2010 году. Болид ушёл за 80-100 тысяч долларов. А дальше — тишина. До недавнего времени.

Возвращение спустя 15 лет

11 апреля 2025 года автомобиль нашла компания Curated, специализирующаяся на редких суперкарах. Её сооснователь Джон Темериан опубликовал видео и подтвердил: это та самая Ferrari Джордана.

Болезнь, огонь и надежда

Как выяснилось, после аукциона автомобиль попал к мужчине, который вскоре после покупки узнал о диагнозе — рак. Он хранил Ferrari в идеальном состоянии, подальше от глаз и времени. Несмотря на лесные пожары, бушевавшие в регионе, машина осталась цела.

Последний круг по трассе

Теперь Curated планирует восстановить авто в оригинальном виде и дать её владельцу шанс — прокатиться по трассе в машине, которая пережила и славу, и забвение, и огонь. Это будет не просто реставрация — это будет возвращение легенды.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

