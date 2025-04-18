Внедорожник будущего: Genesis показал, каким будет автомобиль мечты

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Genesis представил грандиозную концепцию — роскошный внедорожник X Gran Equator. Эта модель обещает стать вершиной дизайнерской и технической мысли бренда. Внешне автомобиль вызывает восторг: массивный кузов, запоминающаяся оптика и невероятно широкая посадка — это не просто SUV, это манифест.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis

Большой, стильный и без рамок

Концепт лишён центральных стоек: передние и задние двери распахиваются навстречу друг другу, открывая роскошный интерьер без перегородок. Такое решение — не только эффектное, но и подчёркивающее масштаб: длина автомобиля составляет около 5,3 метра, что делает его прямым конкурентом Cadillac Escalade.

Интерьер — как лаунж первого класса

Внутри X Gran Equator больше похож на дизайнерский салон, чем на традиционный внедорожник. Внимание к деталям, натуральные материалы, продуманные формы — всё направлено на создание уюта и ощущения статуса. Кресла трансформируются, а технологии адаптированы под каждого пассажира.

Технологичность будущего уже здесь

Цифровая панель тянется через всю переднюю панель. Управление осуществляется жестами и голосом. Концепция подразумевает высокий уровень автономности — в духе электрифицированного будущего. Хотя пока это шоу-кар, Genesis ясно даёт понять: амбиции у бренда серьёзные.

Намёк на серийность?

Хотя Genesis пока не подтвердил, что X Gran Equator пойдёт в серию, его разработка выглядит более реалистично, чем многие футуристические концепты. Это демонстрация того, на что способен южнокорейский бренд — и напоминание европейским премиум-гигантам, что конкуренция становится всё жёстче.

Уточнения

Genesis Motor LLC (Дже́несис — от англ. Genesis — «происхождение», «становление», «возникновение») — марка автомобилей премиум класса, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor.

